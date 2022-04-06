Real Madrid, Davide'ye emanet
Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin corona virüse yakalanmasının ardından Chelsea maçında takımın başında Davide Ancelotti yer alacak.
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin corona virüs testi pozitif çıktı.
İspanyol basınında çıkan haberlerde, Ancelotti'nin testinin negatife dönmemesi durumunda oğlu Davide'nin takımın başında yer alacağı yazıldı.
32 yaşındaki Davide Ancelotti, Celta Vigo maçında da takımın başında sahaya çıkmıştı. Genç antrenör Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea deplasmanında da İspanyol devinin yedek kulübesinde yer alacak.
Davide Ancelotti kimdir?
32 yaşındaki Davide Ancelotti Milan altyapısında futbol oynadıktan sonra 2009'da henüz 20 yaşındayken kariyerini noktaladı.
Daha sonra babasının ekibinde fitness antrenörü olarak görev yapmaya başlayan Davide; PSG ve Real Madrid'de bu görevi yürütmüştü.
Bayern Münih, Napoli ve Everton'da Carlo Ancelotti'nin ekibinde yardımcı antrenörlük yapan Davide, babasının ikinci Real Madrid döneminde de ekibinde yer alıyor.