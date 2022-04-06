  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Real Madrid, Davide'ye emanet
Spor

Real Madrid, Davide'ye emanet

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin corona virüse yakalanmasının ardından Chelsea maçında takımın başında Davide Ancelotti yer alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 03:21:00 -
Real Madrid, Davide'ye emanet

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin corona virüs testi pozitif çıktı.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Ancelotti'nin testinin negatife dönmemesi durumunda oğlu Davide'nin takımın başında yer alacağı yazıldı.

32 yaşındaki Davide Ancelotti, Celta Vigo maçında da takımın başında sahaya çıkmıştı. Genç antrenör Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea deplasmanında da İspanyol devinin yedek kulübesinde yer alacak.

Davide Ancelotti kimdir?

32 yaşındaki Davide Ancelotti Milan altyapısında futbol oynadıktan sonra 2009'da henüz 20 yaşındayken kariyerini noktaladı.

Daha sonra babasının ekibinde fitness antrenörü olarak görev yapmaya başlayan Davide; PSG ve Real Madrid'de bu görevi yürütmüştü.

Bayern Münih, Napoli ve Everton'da Carlo Ancelotti'nin ekibinde yardımcı antrenörlük yapan Davide, babasının ikinci Real Madrid döneminde de ekibinde yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay