Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid sahasında Club Brugge'u ağırlayacak. Real Madrid, gruptaki ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e 3-0 yenilerek Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Club Brugge ise sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Peki, TReal Madrid Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid sahasında Club Brugge'u ağırlayacak. Real Madrid, gruptaki ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e 3-0 yenilerek Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Club Brugge ise sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Peki, TReal Madrid Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar... Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı yarın saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu 1 Ekim Salı 9.55 Real Madrid-Club Brugge

22.00 Galatasaray-PSG

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