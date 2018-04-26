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Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kendi seyircisi önünde Real Madrid'i konuk etti. Bayern Münih sahasında 2-1'lik skorla mağlup oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 01:07
Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih kendi sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaştı. Real Madrid mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Allianz Arena'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 28'inci dakikada Joshua Kimmich'in golü ile 1-0 öne geçti. Bavyera temsilcisi soyunma odasına 1-0'lık üstünlük ile gitmenin hesaplarını yaparken, 44'üncü dakikada Real Madrid, Marcelo'nun ayağından gelen güzel gol ile durumu eşitledi ve devreye 1-1'lik beraberlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna Bayern Münih hakim olsa da, 57'nci dakikada Rafinha'nın büyük hatası sonucunda rakibini eksik yakalayan deplasman ekibi, Marco Asensio'nun golü ile öne geçmeyi başardı: 1-2.

Bayern Münih, mücadelenin kalan bölümünde birçok gol fırsatından yararlanamazken, karşılaşmayı Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanarak kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 01:07
  1. Bayern Münih
  2. Real Madrid
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi
  5. Marco Asensio
  6. Marcelo

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