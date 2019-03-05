Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu mücadelesi kapsamında ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, ikinci maçı Santiago Bernabeu Stadyumunda taraftarı önünde oynayacak. Son şampiyon Real Madrid, 6 maçta sadece 2 kez mağlup olduğu evinde yeni bir galibiyet için sahada olacak. Peki, Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Real Madrid, Ajax'ı konuk edecek. 5 Mart Salı günü saat 23.00'da canlı olarak izlenebilecek olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 ve Bein Sports Max HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

Dev maç öncesi bazı istatistikler

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan takımların tamamı bir üst tura yükseldi (8/8).

Ajax ile oynadığı son yedi resmi maçı 22 gol atarak ve sadece 3 gol yiyerek kazanan Real Madrid, bir İspanyol takımının herhangi bir rakip karşısında elde ettiği en uzun seriyi yaşıyor. Ajax'ın Real Madrid karşısında aldığı son galibiyet, Kasım 1995'te Şampiyonlar Ligi gruplarında deplasmanda gelmişti.

Ajax, 1996/97 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu geçemiyor. Hollanda ekibinin bu turnuvada elediği son takım, o sezon çeyrek finalde Atletico Madrid'di.