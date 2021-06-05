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Spor Real Betis’li Alex Moreno Galatasaray’la anlaştı mı?
Spor

Real Betis’li Alex Moreno Galatasaray’la anlaştı mı?

Galatasaray’da yeni sezon için transfer arayışları devam ediyor. Real Betis’li Alex Moreno ile Fatih Terim’in raporu doğrultusunda başlayan transfer görüşmelerinde sona yaklaşıldığı belirtildi. Peki, Real Betis’li Alex Moreno Galatasaray’la anlaştı mı? Alex Moreno Galatasaray’a gelecek mi? Alex Moreno’nun performansı nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 14:52:00 -
Real Betis’li Alex Moreno Galatasaray’la anlaştı mı?

Galatasaray yeni sezon için sol bek ihtiyacını karşılamak istiyor. Real Betis’li Alex Moreno ile Fatih Terim’in raporu doğrultusunda başlayan transfer görüşmelerinde sona yaklaşıldığı belirtildi.

İspanyol Futbolcu Alex Moreno’nun Galatasaray’a kiralanması konusunda sona yaklaşıldı.

Haber Global’in haberine göre; sarı kırmızılılar Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından bu pozisyon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi.

Alex Moreno’nun performansı nasıl?

27 yaşındaki Alex Moreno, bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre aldı. Bu kapsamda 2 asist yapma başarısı gösteren Moreno, 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

Rayo Vallecano: 127 maç, 9 gol, 9 asist

Real Betis: 58 maç, 1 gol, 6 asist

Elche: 41 maç, 2 gol, 4 asist

Mallorca: 32 maç, 2 gol, 1 asist

Llagostrera: 31 maç, 2 gol

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