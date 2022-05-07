Real Betis-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?
Barcelona maçı CANLI İZLE | İspanya La Liga'nın 35.haftasında Real Beti ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
La Liga'da 35.hafta heyecanı devam ediyor. Real Betis sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Real Betis-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?
Real Betis ile Barcelona 7 Mayıs Cumartesi gecesi TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Real Betis-Barcelona maçını Spor Smart ve S Sport ekranlarından naklen yayımlanacak.
66 puanlı Barcelona ligin ikinci sırasında, 58 puanlı Real Betis ise 5. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Real Betis 1-0 kazanmıştı.