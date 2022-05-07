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Spor Real Betis-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Real Betis-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?

Barcelona maçı CANLI İZLE | İspanya La Liga'nın 35.haftasında Real Beti ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 10:42:00 -
Real Betis-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?

La Liga'da 35.hafta heyecanı devam ediyor. Real Betis sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Real Betis-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?

Real Betis ile Barcelona 7 Mayıs Cumartesi gecesi TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Real Betis-Barcelona maçını Spor Smart ve S Sport ekranlarından naklen yayımlanacak.

66 puanlı Barcelona ligin ikinci sırasında, 58 puanlı Real Betis ise 5. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Real Betis 1-0 kazanmıştı.

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