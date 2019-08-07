Ravza Kavakçı, yeniakit.com.tr’ye konuştu: Milletvekilliğim bittikten sonra mecburi hizmetimi tamamlayacağım

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

CHP’li Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında, "Mecburi hizmet süresini tamamlamadan milletvekili olmuş, aslında kuruma bu anlamda bir borcu var." dedi.

'Ortada tartışacak bir şey yok'

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Ravza Kavakçı, bunun tartışılacak bir yanının olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Mecburi hizmetime devam ederken milletvekili seçildiğim için oradaki işim askıya alındı. Şu anda milletvekili olduğumdan dolayı aynı anda orada çalışma imkanım yok. Milletvekilliğim bittikten sonra mecburi hizmetimi zaten tamamlayacağım.”

‘Hedeflerinde AK Parti’nin mevcut kadroları var’

Ravza Kavakçı Kan, hakkında konuşulanları şöyle değerlendirildi:

“Bu benim şahsımı hedef alan bir davranış değil. AK Parti’nin mevcut kadrolarına yönelik saldırı yaşanıyor. Şimdiye kadar birçok insan farklı kurumların projeleri ile yurtdışına gitti. Ben sıradan bir belediye çalışanıydım. Ne müdür ne de daire başkanı değildim. Yurtdışına gitme kararını da ben vermedim. İstanbul Büyükşehir Belediye’si o dönem çalışanlara yönelik böyle bir proje sundu. Ben de doktoramı çok çalışarak tam notla bitirdim. Mecburi hizmetime devam ederken milletvekili seçildiğim için oradaki görevim askıya alındı. Söylediğim gibi milletvekilliğimi tamamladıktan sonra inşallah kaldığım yerden devam edeceğim.”