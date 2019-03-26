0553 313 94 23

Ravcı: “Kazançlı bir kamp süreci geçiriyoruz”

Milli arayı Antalya Belek’te kamp yaparak değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor, günü sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla geçirdi.

26 Mart 2019 Salı 17:27
Ravcı: “Kazançlı bir kamp süreci geçiriyoruz”

Milli arayı Antalya Belek’te kamp yaparak değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor, günü sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla geçirdi. Sportif Direktör Ali Ravcı, kazançlı bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.


Kampta 5. günü geriden bırakan sarı-kırmızılılarda İstanbul’daki tedavisini tamamlayan golcü futbolcu Aboubakar Kamara’nın yarından itibaren çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde güç ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar yapan Malatya ekibinin yarından itibaren tek antrenman temposuna ineceği bildirildi. E.Yeni Malatyaspor, Antalya kampı kapsamında bir hazırlık müsabakası da oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, İzlanda Süper Lig ekibi FC. IBV ile 29 Mart Cuma günü saat 17.00’de özel maçta karşı karşıya gelecek.



“Oldukça kazançlı bir kamp süreci geçiriyoruz”


Antalya kampıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade etti. Galatasaray ile kupada ve ligde oynayacakları maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Ravcı, “Antalya kampımızda 5. günü geride bıraktık. Sakat oyuncularımızın takıma yeniden dönmeleri adına oldukça kazançlı bir kamp süreci geçiriyoruz. Şu anda Bifouma ve Mina takımla birlikte çalışırken, Yiğithan ise takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor. Kamara ise İstanbul’daki tedavisini tamamladı ve yarın aramıza katılmasını bekliyoruz. Kamp çerçevesinde cuma günü İzlanda Süper Lig’inden FC. İBV takımıyla bir hazırlık müsabakası oynayacağız. İnşallah takımımız milli aradan en verimli şekilde çıkacaktır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım"
    1. "Siyaseten sağ kalan tek kadın..
    2. Mehmet Aydın tavuk çiftliğine..
    3. Alaplı’da 25 kişi AK Parti’ye katıldı
    4. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    5. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    6. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    7. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    8. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    9. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    10. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    11. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    12. 91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili..
    13. Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis..
    14. Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel..
    15. Bilek Güreşi şampiyonları belli oldu
    16. Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi..
    17. Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti
    18. Büyükşehir Amputede kötü gidişat..
    19. Cinsel organını gösteren futbolcuya 10..
    20. Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser..
    21. Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde..
    22. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    23. Ürkmezer, “Sorunları istişare..
    24. Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1..
    25. Fikret Orman'dan teknik direktör..
    26. Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep..
    27. Ahmet Ataç’a sevgi seli
    28. İçişleri bakanı Süleyman Soylu:”Geçen..
    29. O ülkede kırmızı alarm verildi! Şubat..
    30. Mezitli’de Kadın Danışma Merkezi’ne..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı