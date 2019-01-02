Rauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldı
Rauf Denktaş’ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş'ın, solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.02 Ocak 2019 Çarşamba 01:20
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı.
Aydın Denktaş’ın, zatürre (pnomoni) nedeniyle solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Aydın Denktaş’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
YORUM YAZ