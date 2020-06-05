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Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:11:24 -
Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü

RASULAYN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn’da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti 5 sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.


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