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Aktüel Rasulayn'da SMO kontrol noktasında bombalı araçla saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Rasulayn'da SMO kontrol noktasında bombalı araçla saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:19:54 -
Rasulayn'da SMO kontrol noktasında bombalı araçla saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

RASULAYN (AA) - Suriye’nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Rasulayn ilçesinin güneyindeki Mebruke beldesine bağlı Tel Ceneb köyünde, bombalı araçla SMO kontrol noktasında terör saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucunda SMO'dan 2 asker hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Bomba yüklü aracın şoförünün akıbeti bilinmiyor.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinden duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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