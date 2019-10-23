0553 313 94 23

Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunda terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde ele geçirilen ve Türkiye'deki sivil yerleşimlere atılmak üzere hazırlandığı tespit olan Katyuşa roketlerini etkisiz hale getirdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 20:59
Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan bölgelerde arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, bu kapsamda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde, Ceylanpınar'a doğru atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketleri ele geçirdi.

Ceylanpınar'a 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan roketler, SMO tarafından etkisiz hale getirildi.

Harekat sırasında Rasulayn'daki YPG/PKK'lı teröristler, Ceylanpınar ilçesine defalarca havan mermisi saldırısı gerçekleştirmişti.

YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda 20 sivil şehit olmuş, 200'e yakın sivil yaralanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 20:59
  1. Türkiye
  2. Suriye Milli Ordusu (SMO)
  3. YPG/PKK
  4. Şanlıurfa
  5. Ceylanpınar
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. roketler
  8. Katyuşa roketleri

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer11 sa önce
    Hala utanmadan Trump Kürtleri kurtardık diyor tabi eşkıyaları kurtardık diyemeyecek Kürtler bizim kardeşimizdir birbirimize düşürmeye çalışıyorlar asla başarılı olamayacaklar inşallah
  • HassanHassan11 sa önce
    iranin degilmi bu fuzeler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e ulaştı
  1. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  2. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  3. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  4. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  5. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  6. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  7. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  8. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  9. Galatasaray'da Küfür krizi!
  10. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  11. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  12. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  13. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  14. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  15. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  16. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  17. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  18. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  19. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  20. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  21. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  22. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  23. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  24. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  25. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  26. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
  27. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
  28. Lübnan'daki Filistinlilere..
  29. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  30. Beyaz Saray yetkilisinden 'Suriye'de..
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi