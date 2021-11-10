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Aktüel Rasim Topuz - Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü
Aktüel

Rasim Topuz - Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü

19 Mayıs Üniversitesi Alman Dili Bölümü mezunu. Koç Allianz Sigorta bünyesindeki Büyük Müşteriler, Koç Grubu İşleri, Yabancı Müşteri ve Brokerler, Endüstriyel Müşteriler Destek ve Koordinasyon bölümlerinin yöneticiliğini yaptı. AGA Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttü.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:24:00 -
Rasim Topuz - Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü

19 Mayıs Üniversitesi Alman Dili Bölümü mezunu. Koç Allianz Sigorta bünyesindeki Büyük Müşteriler, Koç Grubu İşleri, Yabancı Müşteri ve Brokerler, Endüstriyel Müşteriler Destek ve Koordinasyon bölümlerinin yöneticiliğini yaptı. AGA Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttü.

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