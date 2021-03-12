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Medya Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı
Medya

Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı

Oyuncu Demet Akbağ, hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçeği açıkladı. Akbağ, Öztekin'in pandemi korkusu nedeniyle kalp ameliyatını ertelediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 11:05:00 -
Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı

TRT'de yayınlanan Seksenler dizisinin rol alan usta oyuncu Rasim Öztekin'in ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı. Demet Akbağ, oyuncunun pandemi korkusu nedeniyle kalp ameliyatını ertelediğini söyledi.

Akbağ, fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda görüntülendi. "Menisküs sorunum var" diyen oyuncu, "Fazla ayakta kalmaktan dolayı bu kadar yılın acısı şimdi çıkıyor" dedi.

Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Akbağ, acı gerçeği de ilk kez açıkladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Öztekin'in ölümünün ardından çok ağladığını ifade eden Akbağ, "Kalp zaten problemliydi. Bir de Kovid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp kriziyle aramızdan ayrıldı." dedi.

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