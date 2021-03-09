Rasim Öztekin'in polis ile anısı izleyenleri duygulandırdı

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün akşam tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" açıklamasıyla duyurdu.

Siyaset, sanat ve spor dünyasında taziye mesajları gelirken konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öztekin'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Erdoğan mesajında "Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü: İcat çıkarttın büyük usta

Son olarak TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Fehmi karakterini oynayan Rasim Öztekin ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "İcat çıkarttın büyük usta... Seni unutmayacağız..." başlığıyla bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda; Öztekin, polisle olan bir anısını anlatıyor. Kısa sürede beğeni rekoları kıran paylaşımda Rasim Öztekin, izleyenleri duygulandırdı.