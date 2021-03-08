Rasim Öztekin vefat etti Rasim Öztekin'in hastalığı neydi?

Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları açıklama yapmıştı. 62 yaşındaki usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti.

Rasim Öztekin'in hastalığı neydi?

Prof. Dr. Koçoğulları, "Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak t akip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır” demişti.

Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü. Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin hayatını kaybetti.

Bakan Koca başsağlığı diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.