  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Rasim Öztekin sağlık durumu
Medya

Rasim Öztekin sağlık durumu

Rasim Öztekin nasıl oldu? Oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Rasim Öztekin’in sağlık durumu ise merak konusu. Konu hakkında oyuncunun kızı Pelin Öztekin’den açıklama geldi. Peki, Rasim Öztekin sağlığı nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 13:12:00 -
Rasim Öztekin sağlık durumu

Oyuncu Rasim Öztekin, 7 Mart Pazar günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumu ise merak ediliyor. Peki, Rasim Öztekin’in durumu nasıl?

Rasim Öztekin sağlık durumu

Oyuncunun kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Pelin Öztekin, “İlk aşkım, Rasoş'um, Babişim, dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?
Dünya

Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?

Katoliklerin Dini Lideri Papa Franciscus'un Irak ziyaretinin perde arkası, Kürdistan İslami Birlik Partisi Lideri Salahaddin Muhammed Bahaud..
Türkiye'den dünyayı şaşırtan bomba hamle! Erdoğan hepsini geride bıraktı
Gündem

Türkiye'den dünyayı şaşırtan bomba hamle! Erdoğan hepsini geride bıraktı

Türkiye'nin 2003-2021 yılları arasında Afrika kıtasına yönelik faaliyetleri, African Business dergisinin Mart 2021 sayısının geniş yer buldu..
Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!
Dünya

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Terör örgütü üyesi olmakla terör proporgandası yapmak suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen HDP'li Gülten K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay