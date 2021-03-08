Rasim Öztekin sağlık durumu
Rasim Öztekin nasıl oldu? Oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Rasim Öztekin’in sağlık durumu ise merak konusu. Konu hakkında oyuncunun kızı Pelin Öztekin’den açıklama geldi. Peki, Rasim Öztekin sağlığı nasıl?
Oyuncu Rasim Öztekin, 7 Mart Pazar günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumu ise merak ediliyor. Peki, Rasim Öztekin’in durumu nasıl?
Rasim Öztekin sağlık durumu
Oyuncunun kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Pelin Öztekin, “İlk aşkım, Rasoş'um, Babişim, dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.