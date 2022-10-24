Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Palabıyık'a şok sözler!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmaya Ali Palabıyık ve VAR'ın tartışmalı kararları damga vurdu. Galatasaray yönetimi Ali Palabıyık'ın çıkardığı kırmızı kartlara büyük tepki gösterdi. Ali Palabıyık kararlarıyla gündeme otururken spor programlarında da en çok tartışılan isim oldu.

Yayına terazi ve Ali Palabıyık dosyasıyla çıktı

Beyaz Futbol programında ise Rasim Ozan Kütahyalı yayına terazi ve bir dosyayla çıkarak Ali Palabıyık'a öfke kustu. 'Elimde hem kararları hem özel hayatıyla ilgili dosya var' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı sunucu Ertem Şener 'bu tehdite girer" diyerek durdurdu.

'Ali Palabıyık o düdüğü asacaksın'

"Ertem Şener, Ali Palabıyık dosyasını açmama izin vermiyor. Ertem’i kınıyorum. Ama bu dosya en nihayet açılacak" diyen ROK, "Ali Palabıyık’ın dosyası elimde… Ali Palabıyık düdüğünü A-SA-ÇAK. Adalet adına sesleniyorum! Bakalım Ali Palabıyık bu kantardaki kilon mu daha ağır yoksa bu dosyan mı daha ağır?" dedi.

Küfürlü paylaşım

Beyaz Futbol programında Ali Palabıyık dosyasını açamayan Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından yazdığı sözlerle gündeme oturdu. ROK, Ali Palabıyık için şunları yazdı:



-Sen o düdüğünü asacaksın Ali Palabıyık… O düdüğü ister seve seve asacaksın ister s… s… asacaksın Ali Palabıyık… Eğer bu ülkede Galatasaray diye bir kulüp varsa o düdük asılacak… Gerekirse Galatasaray ligden çekilmeyi bile düşünmeli