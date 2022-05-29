Rasim Ozan, AK Parti'yi böyle sattı! Bu şovmeni el üstünde tutanlar utansın

AK Parti iktidarını destekliyormuş gibi görünen, ancak rüzgar tersten estiğinde anında karakterini belli ederek yalpalamaya başlayan Rasim Ozan Kütahyalı, yine kendisiyle ilgili şüpheleri haklı çıkartacak bir açıklamaya imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la canlı yayında tartışan Kütahyalı, "Devletin üst düzey yetkilileri yayın sırasında bana mesaj attı. 'Gezi'de Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargahı yaptı' dememi istediler. Ama ben demedim" iddiasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la 'FETÖ' tartışması yaşayan Rasim Ozan Kütahyalı, Gezi eylemleri sırasında kendisine Koç ailesi ile ilgili mesajlar geldiğini savunarak "Devletin üst düzey yetkililerinden bana yayın esnasında gelen mesajları Koç Ailesi’nin de bizim ailenin de çok iyi tanıdığı Aydın Doğan’a göstermeye hazırım" dedi.

Daha önce katıldığı 'Ne Var Ne Yok" programında söylediği "Devletin hafızasında 'o' oteli teröristlerin karargahı yaptığınız algısı var" sözlerini paylaşan Kütahyalı, paylaşımına şu notu ekledi:

Devleti değil kalbinin sesini dinlemiş!

“Devletin üst düzey yetkililerinden bana yayın esnasında gelen mesajları Koç Ailesi’nin de, bizim ailenin de çok iyi tanıdığı Aydın Doğan’a göstermeye hazırım. Aydın Bey yediemin olsun. 'Gezi kalkışmasında Koç Ailesi, otellerini teröristlerin karargahı yaptı' demem istendi mi? Devletin hangi üst düzey yetkililerinden bu telkin mesajlarının geldiğini bilseler Rahmi Koç’un da Ömer Koç’un da suratı bembeyaz olur. Ailenin haşarı çocuğu Ali Koç’un suratı ne olur bilemem. Ben buna rağmen DEVLET’i değil kalbimin sesini dinledim ve o sözleri söylemedim…”