Rashida Tlaib: Müslüman feministleri örnek alıyorum

ABD'deki ara seçimlerde, Demokrat Partili Müslüman adaylar Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'ın, ABD'nin Michigan ve Minnesota eyaletlerinden Temsilciler Meclisi üyeliğine seçildi. Böylece Tlaib ve Omar ABD Kongresi'nin ilk kadın Müslüman üyeleri oldu.

Ailesiyle birlikte Somali'den kaçmalarının ardından Kenya'daki bir mülteci kampında yaşarak ABD'ye gelen ve mücadelesini sürdüren Ilhan Omar başörtüsü ile dikkat çekerken, Filistinli bir anne babanın 14 çocuğundan en büyüğü olarak Detroit'te doğan Rashida Tlaib'de sekülerliği ile ön plana çıktı.

Rashida Tlaib'in hayat hikayesi çok konuşuldu fakat ABD'de yerel basına verdiği Başörtüsü ile ilgili mülakat bilinmeyenler arasına girdi. O mülakatta Tlaib, kendince çocukluğundan bu yana aslında başörtüsü mücadelesi verdiğini anlattı.

Tlaib, yaşamı boyunca bir kaç defa Başörtüsü taktığını ifade etti. Fakat kendi deyimi ile ''Fatima Mernissi gibi birçok Müslüman feminist, reçetede ısrar etmek için kullanılan ayetleri yorumlamayı ve "başörtüsü" kelimesinin çeşitli anlamlarını ortaya koyarak bu öncülü çözdü.''

Tlaib'e göre ''Bu Müslüman kadınlar arasında ateşli bir tartışmaya bile yol açıyor.''

Lisede iken başörtüsüne girdiğini belirten Tlaib, bunun '' bir inanç maddesi olması gerekliliğini ateşli bir şekilde ısrar'' etti. Fakat geçen 10 yılın ardından Tlaib, ''başörtüsünü ataerkil erkeklerin Müslüman kadınları ezmek için kullanıldığını'' savundu. Hatta Tlaib, ''bugünler de kimsenin peçe'yi seçmemesi'' gerektiğini bile savunuyor.

Rashida Tlaib'e göre bu bir zafer çünkü ''ABD Kongresi'nde Amerikan İslam'nın yüzünü temsil eden örtülü ve açık bir kadınla, giysi nihayetinde ilahi ve hatta politik bir zorunluluktan ziyade Müslüman kadınlar için kişisel tercihin bir yüzü olarak ortaya çıkabiliyor.''

Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne seçilen Somali asıllı İlhan Omar, 1995 yılında mülteci olarak ABD'ye geldiğinde yanında taşıdığı dedesinden kalma Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

Ardından Twitter hesabından, "Bir çocuk olarak, parti kurultaylarında dedemin tercümanlığını yaptım ve bendeki siyaset merakını uyandıran ilk kişi oydu. Keşke bu tarihi anı görmek için burada olsaydı ama yemin töreni için onun Kur'anı'na el bastığım için ruhu buradaydı." ifadelerini kullandı.

Fakat İlhan Omar'ın aksine Rashida Tlaib teolojik terimlerden uzak durmayı tercih etti. Sadece sosyal medya hesabından tek bir fotoğraf paylaşmayı tercih etti. Bu da Rashida Tlaib'in Filistin'in seküler yönünü temsil ediyor yorumlarına yol açtı.

Kaynak: CNN Internetional