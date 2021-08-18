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Ekonomi RASAT, yörüngede 10’uncu yılını tamamladı
Ekonomi

RASAT, yörüngede 10’uncu yılını tamamladı

Türkiye’de tasarlanıp üretilen ve Rusya’dan 17 Ağustos 2011’de fırlatılan ilk milli gözlem uydusu RASAT, başarıyla görevine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:55:00 -
RASAT, yörüngede 10’uncu yılını tamamladı

TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre, RASAT, kurumun Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından üretildi. BİLSAT uydusundan sonra TÜBİTAK UZAY’ın ikinci uzaktan algılama uydusu olan RASAT’ın üretim sürecinde danışmanlık ya da dış destek alınmadı. 17 Ağustos 2011’de fırlatılan RASAT, 10 yıl boyunca günde 4 kez Türkiye üzerinden geçti. Uydu, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Dünya’nın her yerinden 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı çözünürlükte görüntü aldı. Yaklaşık 700 kilometre irtifada Güneş’e eş zamanlı yörüngede görev yapan RASAT’tan gelen görüntüler, TÜBİTAK UZAY’da bulunan yer istasyonuna indiriliyor. İstasyonda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra görüntüler ilk yerli uydu görüntü portalı olan GEZGİN’e yükleniyor. RASAT’ın elde ettiği görüntülere, www.gezgin.gov. tr internet sitesinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak ulaşılabiliyor. GEZGİN’den ücretsiz olarak elde edilen görüntüler, denizlerde petrol sızıntılarının belirlenmesi, kentsel gelişimin izlenmesi, arazi kullanımı, tarım, barajlardaki su seviyelerinin takibi, şehir planlama ve haritalama gibi birçok alanda kullanılabiliyor. TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, Türk mühendisleri ve teknisyenlerinin gayretleriyle RASAT’ın tasarlanarak test edildiğini ve üretildiğini belirterek, “Tasarım ömrünü 3 yıl olarak planlamıştık, 10 yıldır başarıyla görevine devam ediyor. Dünyanın her noktasından kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen böyle bir uyduya sahip olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sırada imece ve TÜRKSAT 6A var

RASAT’ta, uçuş bilgisayarı, x-bant verici ve kızılötesi kamera gibi milli uydu ekipmanları bulunuyor. Bu bileşenler, 2012’de uzaya fırlatılan keşif uydusu Göktürk-2’de de kullanıldı. RASAT ile uzay alanında altyapı ve bilgi birimi oluşturma misyonunu başarıyla gerçekleştiren TÜBİTAK UZAY, bu görevini Göktürk-2 uydusu ile daha da ileriye taşımış oldu. TÜBİTAK UZAY, aynı anda hem metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE hem de ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın tasarım ve üretimini de üstleniyor. Bu iki uydunun gelecek yıllarda uzaya fırlatılması planlanıyor.

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