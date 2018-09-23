Raporlara kaza diye geçti ama gerçek anlaşıldı

İstanbul’da geçtiğimiz Haziran ayında Üsküdar Ünalan mahallesinde bir binanınbodrum katında meydana gelen patlama olayı gizemini koruyor. Başta polis kayıtlarına kaza sonucu yaralanma vakası olarak geçen olayda, kameraların geriye dönük incelenmesi soruşturmanın daha da enteresan bir hal almasına neden oldu. Görüntülerde yüzünü saklayan bir kişinin evin önüne kapı dibine bomba koyduğu belirlendi. Bombacının kimliği henüz tespit edilemezken bomba uzmanları da henüz bombanın türü konusunda net bir tespit yapamadı.



Garip patlama olayı şöyle gelişti; emekli polis memuru Ali E. 26 Haziran sabahı tek başına yaşadığı evinin kapısını sabah açtığında kapı yanındaki saksıyı kenara çekmek için hareket ettirdi. Ancak bu sırada siddetli bir patlama meydana geldi. Ali E. patlamanın şiddetiyle evin içine savruldu. Emekli polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı.



FİŞEK SANDILAR



Olayın ardından ilk gelen polis ekipleri evde yaptıkları incelemede emekli meslektaşlarının evde av fişeği dolumu yaptığını gördü. Çevredeki kişilerin de ifadesiyle kaçak fişek patlamasıyla yaralama yönünde tutanak tutuldu. Emekli polisim bombalı saldırı ısrarı üzerine uzman ekipler olayı yeniden ele aldı. İncelemerde patlamanın bombadan kaynaklandığı daha sonra ortaya çıktı.



HAREKETE DUYARLI BOMBA DÜZENEĞİ



Görüntüleri geriye doğru tarayan ekipler patlamadan bir hafta once 19 Haziran’da sabaha karşı kapşonlu bir kişinin sokakta tur attıktan sonra elindeki koliyi kapı önüne bıraktığını tespit etti. Kapı yanında saksı altına konulduğu tahmin edilen bombanın daha önce patlamamasını ise uzamanlar bomba düzeneğinin harekete duyarlı olma itimaliyle yorumluyor. Görüntüler de Ali E.’nin de kapı yanındaki saksıyı hareket ettirdiğinde patlamanın olduğu da teyit edildi. Olayın üzerinden beş ay geçmesine rağmen görüntülerdeki bombacının kimliğini henüz tespit edemedi. Ali E’nin de kimseyle husumetinin olmadığını ve kimseye de borcu olmadığını söylediği öğrenildi. Bomba uzmanları görüntüler üzerinden bombanın türü konusunda tahmin yürütse de net bir tespit yapılamadı. Polis şimdi bombayı koyan kişinin peşinde. Olayın terör mü, korkutma amaçlı adi bir olay mı olduğu net değil.



KAYNAK: VATAN