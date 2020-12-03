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Yaşam Rapor parası ne zaman yatırılacak?
Yaşam

Rapor parası ne zaman yatırılacak?

Rapor parası ne zaman, hangi tarihte yatar 2020? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 günden fazla iş göremezlik raporu alan ve hamilelik sürecini tamamlayan pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 00:55:00 -
Rapor parası ne zaman yatırılacak?

Rapor parası ne zaman yatar sorusu, 2 günden fazla iş göremezlik raporu alan ve hamilelik sürecini tamamlayan pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Rapor parası çekmek için paranın hesaplarına ne zaman yattığını E-Devlet üzerinden öğrenebilecek olan çalışanlar, buna göre PTT şubelerine uğrayabilecek.

Rapor parası ne zaman yatırılacak?

İş kazası, iş hastalığı veya analık durumundan dolayı iş göremezlik raporu almaya hak kazanan çalışanlar, işverenin raporu SGK 'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle PTT tarafından çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

Rapor parası nedir?

Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.

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