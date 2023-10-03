Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli korkunç bir deprem felaketinin yaşandığını anımsattı.

Oda ve borsa camiası olarak afetin ardından hızla harekete geçtiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Elimizdeki tüm imkanları, deprem mağduru illerimiz için seferber ettik. Sonrasında bölgedeki kalıcı konut ihtiyacının karşılanması için kampanya düzenledik. Elimizdeki tüm maddi kaynakları bu işe aktardık. Geçtiğimiz aydan itibaren konutların inşasına da başladık.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bölge ekonomisinin ve istihdamının yeniden canlandırılması için çeşitli girişimler hazırladıklarını bildirdi. Deprem bölgesindeki insanların, üretim ve ticaret yaparak, kendi ayakları üzerinde durmalarının sağlanması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, bölgede istihdamın durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“İstihdamla ilgili son rakamlar, bölgede özellikle 4 ilimizde çalışan sayısında çarpıcı bir azalışa işaret etmekte. Depremin istihdama en olumsuz yansıdığı il Hatay olmuştur. Hatay’da özel sektörde çalışan sayısı yüzde 35 azalmış. Geçen sene 165 bin olan kayıtlı istihdam bu sene 107 bine düşmüş. Demek ki 58 bin kişi işten ayrılmış veya işini kaybetmiş. Kahramanmaraş’ta özel sektörde çalışan sayısında yüzde 29 azalma olmuştur. Çalışan sayısı 147 binden 104 bine düşmüştür. Malatya’da 95 binden 71 bine düşmüştür. Adıyaman’daki özel sektör istihdamı da 55 binden 48 bine inmiştir.” Hisarcıklıoğlu, şehirleri ayağa kaldırmanın yolunun, ekonomiyi yeniden canlandırmaktan geçtiğini dile getirerek, GSO’nun bu misyonla harekete geçtiğini söyledi. GSO’nun, kamu ve özel sektör kurumlarının yanı sıra uluslararası kuruluşların destek ve katkılarıyla önemli bir çalışmayı hayata geçirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Bugün tanıtımı yapılacak rapor, deprem bölgesindeki sanayimiz için bir yol haritası oluşturacak. Bu nedenle çok değerlidir ve referans niteliğindedir. Hem kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler sıralanmış, yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik somut politika adımları hazırlanmış hem de kurumlarımız için ne tür adımlar atılması gerektiğine ilişkin yapıcı öneriler belirlenmiş.”

Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’in ülkenin önemli sanayi üretim merkezlerinden olduğunu belirterek, geçen hafta İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde Gaziantep’ten 28 firmanın yer aldığını ifade etti.

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