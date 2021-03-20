Rapor alanlar işten kovulma sebebi mi? Keyfi rapor almak işten kovulma sebebi olur mu?

Bursa’da aynı iş yerinde çalışan iki kişi rapor alıp tatile gitti. Ancak bu tatil işten kovulmaya sebep oldu. 10 yıldan uzun bir süre çalıştıkları iş yerine doktor raporu sunup tatile çıkan iki kişinin arkadaşlarına yolladığı fotoğraf işsiz kalmalarına sebep oldu. İş yeri yönetimi tarafından açılan davada Yargıtay 9. Hukuk dairesi, raporlu tatilcilerin haksız olduğuna hükmedince işçiler, iş yerinden tazminatsız kovuldu.

Keyfi rapor alan kıdem tazminatsız işten kovulur mu?

İki genç işçinin bu tahrikkar davranışına öfkelenen işyeri yönetimi, raporlu tatilcilerin savunmasını istedi. Doktorun ‘temiz hava alın’ tavsiyesi üzerine memleketlerine gittiklerini belirten iki kafadar tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan kovulan işçiler, 10 yılı aşkındır çalıştıkları işyerinden haksız olarak atıldıklarını dile getirdiler. Tazminat ve sair işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava ettiler. Davalı işveren ise davacıların istirahat raporu alarak tatile gitmelerinin ‘güveni kötüye kullanma’ anlamına geldiğini dile getirdi. Davacıların tatile gittiklerini itiraf ettiklerini anlatan davalı, işverenin güvenini kötüye kullanması ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması sebebi ile iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamadıklarını savundu. Mahkeme, tazminatsız kovulan davacıların taleplerini reddetti.

İşveren kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 9. Hukuk dairesi, raporlu tatilcilerin haksız olduğuna hükmederek “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davacının ve iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan ve aynı sebeple rapor aldıkları, arkadaşının sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün davacı ile birlikte tura çıktıklarını yazdığı ortadadır. Davacının işbu davranışı ile işverenin güvenini kötüye kullandığı, eyleminin yasada öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğu, davacının seyahatinin turizm amaçlı olduğu açıkça ortadadır. Davacı savunmasında da bu durumu kabul etmiştir. Bu delil durumu karşısında, davalı işveren tarafından gerçekleştirilen fesih haklı sebebe dayandığından kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi yerine, kabulü hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.

Kıdem tazminatı alma şartları neler?

Kıdem tazminatı, almak için birtakım yasal şartları sağlamak gerekmektedir.

İşçi , işveren tarafından, haklı bir neden olmadığı halde işten çıkarılmış ise,

İşçi, sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareketleri gibi haklı bir nedene istinaden veya zorlayıcı sebepler nedeniyle işi bırakmış ise,

İşçi, askerlik görevini yapmak maksadıyla işten ayrılmış ise,

İşçi emekliliğe hak kazanmış ya da emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurmuş ise,

İşçi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işi bırakmış ise, (haklı neden)

İşçi vefat ederse yasal mirasçıları da kıdem tazminatını talep edebilirler.