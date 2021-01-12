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Dünya Rapor açıklandı! ABD'de terör ve karışıklık döneminin ayak sesleri
Dünya

Rapor açıklandı! ABD'de terör ve karışıklık döneminin ayak sesleri

ABD ordusu ve siyasi erki için araştırmalar yapan RAND Corporation'ın başkan danışmanı, yayınlanan son yazısında dikkat çekici ifadeler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 23:59:00 -
Rapor açıklandı! ABD'de terör ve karışıklık döneminin ayak sesleri

ABD ordusu ve siyasi erki için araştırmalar yapan RAND Corporation'ın başkan danışmanı, yayınlanan son yazısında dikkat çekici ifadeler sarf etti.

RAND Başkanı Kıdemli Danışmanı Brian Michael Jenkins tarafından kaleme alınan ve RAND tarafından yayınlanan "Capitol Tepesi Muharebesi" adlı yazıda, ABD siyasetini önümüzdeki süreçte zor günler beklediği kaydedildi.

"Güvenlik önlemleri başarısız oldu"

Geçtiğimiz hafta ABD'nin başkenti Washington'da, en kritik hükümet merkezlerinde yaşanan olaylarda güvenlik önlemlerinin başarısız olduğunu kaydeden Jenkins, "gelecekte siyasi şiddet eylemlerine hazır olmalıyız." şeklinde konuştu. Jenkins, bu olayların, 20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlamasıyla da bitmeyeceğini belirtti.

Olaylarda bir katliam da yaşanabileceğini belirten Jenkins, saldırganların bölgeye silah taşıma planlarının da olduğunun altını çizdi. Jenkins, ABD Kongresi'nin geçmişten bugüne birçok saldırıya maruz kaldığını söyleyerek, yine de son yaşanan olayların çok büyük bir güvenlik zaafına işaret ettiğini belirtti.

"Siyasi erke karşı şiddetli direnişin tarihine geçecek"

Jenkins, 6 Ocak gününün artık, federal hükümete karşı şiddet kullanarak gerçekleştirilen direnişin tarihinde hatırlanacağını söyledi. Jenkins'e göre saldırganlar, "Capitol Hill Muharebesi"ni kazandı ve bu onların cesaretlerini artıracak bir kazanım oldu.

RAND Başkanı Kıdemli Danışmanı Jenkins, olayların ABD tarihinde yeni bir dönemin başlayabileceğini ve benzeri olayların devam edebileceği uyarısında bulundu.

"Ok yaydan çıktı, 2020'ler çalkantılı yıllar olabilir"

Jenkins şu ifadeleri kullandı:

"Ok yaydan çıktı bir kere. Çarşamba günü yaşananlar krizi kışkırtan bazı liderlerin kendisine gelmesine neden olabilir, fakat dudak ucuyla olayı kınayanlar ancak kendini muzaffer ilan edip bir de tören edasıyla parlamento binasında yürüyenlerin ihanet duygularını besleyebilir ve kararlılıklarını billurlaştırabilir.

Yeni bir çağa girdik. Ulusumuz, cumhurbaşkanı seçilen Biden'a karşı büyük muhalefet gösterilerinin devam ettiğini görebilir. 20 Ocak'ta karşı bir (göreve başlama) ilanı görebiliriz. Şubat ayındaki ulusa sesleniş konuşması, millet ekran başındayken bazı aşırıcıları aksiyon almaya itebilir. Fakat Washington'daki çetelerden ziyade, göreve başlandıktan sonra teröristlerin yapabileceği ölümcül saldırılardan endişeleniyorum. Koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına ve siyasi liderlere ölüm tehditleri daha yaygın hale geldi. Bir valiyi kaçırma planı ortaya çıktı ve engellendi. Ölüm tehditlerini, siyasilere karşı suikast girişimlerini ve diğer terör eylemlerini hayal etmek zor değil.

2020'ler çalkantılı bir on yıl olabilir."

Kaynak: Mepa News

 

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