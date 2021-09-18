Rapçi Uzi'den yeni skandal! Bu kez hayranına...

Silah, bıçak, cinayet, içki, esrar, kumar, sigara, isyan, fuhuş, küfür, nefret ve hlaksızlığın özendirildiği şarkıları söyleyen rapçiler, gençleri Emperyalist kültürün kölesi yapmaya çalışıyor.

Skandallarla gündeme gelen ve genç yaştaki çocuklara kötü örnek olan rapçilere bu kez Uzi lakaplı birisi eklendi.

Batı kültürü rap müziğin Türkiye'deki temsilcilerinden Uzi akaplı Utku Yalçınkaya, verdiği bir konser sırasında sahneden atlayarak bir dinleyicisini yumrukladı.

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Uzi, "Kocaeli konserimde yaşanan olaylarla ilgili bazı haber siteleri ve sosyal medya hesapları olayları çarpıtıp bizi izlemeye gelen kardeşlerime saldırdığımı yazıyor. Beni tanıyanlar hiçbir şey yokken kavga etmeyeceğimi bilir. Olayın aslı videolarda da görüldüğü gibi dinleyicim olan bir kardeşime mekanın güvenlik görevlisi tarafından haddini aşarak şiddet uygulanmasıydı. Sözlü olarak duruma tepki gösterdim. Ancak hemen akabinde yine bir güvenlik görevlisinin ekip arkadaşımı darp ettiğini gördüm. Görür görmez müdahalede bulundum." açıklamasında bulundu.

Bu ilk değil

Uzi'nin daha önceki konserlerinde küfürlü bir şekilde izleyenlere seslendiği görüşmüştü.

Yine aynı rapçinin konserinde sahneye atlayan bir vatandaşa şiddet uygulandı.