Rapçi Sefo kimdir? Rapçi Sefo gerçek ismi nedir? Rapçi Sefo nereli?
Sefo’nun son bir yıl içinde 100'den fazla konser verdiği, konserlerden ele ettiği kazancı için gelir bildirimi vermesi gerekiyordu. Rapçi Sefo’nun gelir bildirimi için zorunlu olan serbest meslek makbuzunu hiç kesmediği öne sürüldü. Peki Rapçi Sefo kimdir? Rapçi Sefo gerçek ismi nedir? Rapçi Sefo nereli? Rapçi Sefo şarkıları hangileri?
Rapçi Sefo'nun hayatı, biyografisi ve gerçek ismi nedir merak edildi. Peki, rapçi Sefo kimdir? Sefo kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Sefo'nun şarkıları nelerdir?
Rapçi Sefo kimdir?
Sefo veya gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini çıkardı.
28 Haziran 2019'da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı.
Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır. 21 Şubat 2020 tarihinde Başa Sar adında bir tekli yayımladı, şarkının beati Aerro tarafından hazırlanmışken, Yase şarkıya eşlik etmiştir. Sefo'nun Esenyurt Üniversitesi'nden mezun olduğu belirtiliyor.
Rapçi Sefo şarkıları hangileri?
Yalan (2018)
Poz (2019)
Up Down (2019)
362 (2019)
Derdi Ne? (2019)
Başa Sar (ft. Aerro, Yase) (2020)
Rest (2020)
Kaybol (ft. Revart) (2020)
Nerdeyim? (2020)
Geri Gel (2020)
Ardından (2021)
YOUNGSTAR (2021)
İhtiyacım Yok (2021)
Liman (2021)
Toz Duman (2021)
Bonita (ft. Reynmen) (2021)
Bilmem Mi? (2021)