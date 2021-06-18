Randevuyu apar topar iptal etti... Fatih Altaylı'nın kulağını kim çekti?

Sosyal medyada Habertürk yazarı Fatih Altaylı ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş arasında "Veyis Ateş" tartışması yaşandı.

Fatih Altaylı, Yarkadaş'ın "Fatih Altaylı’ya da Sevilay Yılman’a da konuşma yasağı koydular" şeklindeki açıklamasına cevap verdi.

Katıldığı bir televizyon programında Yarkadaş, "Fatih Altaylı’ya da Sevilay Yılman’a da konuşma yasağı koydular. Salı günü biz KRT’ye çağırdık, önce ‘geleceğim’ dedi, sonra ‘grup çıkmayacaksın dedi’ şeklinde konuştu. Şaban Sevinç’in Bizim TV’sine çıkacaktı, onu da engelledi. Sen eğer bu 10 milyon Euro'yu kimin için istediğini sormuyorsan Veyis Ateş’in savunmasını isteyip bu işin içinden sıyrılamazsın. Niye korkuyorsun sen? 10 milyon isteyen ahlaksız, namussuz, şerefsiz kim ya da kimlerse bunun açığa çıkartılması lazım" dedi.

"Ortaya laf atma"

Bunun üzerine sosyal medya hesabından Yarkadaş'a cevap veren Altaylı şunları söyledi:

"Barış Yarkadaş kardeşim. Bir ithamda bulunacaksan isimle bulun. Ortaya laf atma. Ayıptır. Yayına çıkma sözü verip de çıkmayan kim ise adıyla sanıyla belirt. Ne sana ne de başka birine programa çıkarım deyip de iptal etmedim. Adımı kullanmayın."

Bu paylaşım sonrası Yarkadaş, Altaylı'yı kendi programına çağırdı ve şunları kaydetti:

"Fatih Abi eğer uygunsan salı günü saat 20.00'de KRT - Şimdiki Zaman'a bekliyoruz. Veyis Ateş'in sebepsiz zenginleşmesi ve Habertürk'ün bu durum karşısındaki tavrını birlikte konuşalım."

Apar topar yayından kaldırdı

Yarkadaş'ın program teklifine cevap veren Altaylı, kendi programı olduğu gerekçesiyle prensip olarak başka televizyon programlarına uzun zamandır katılmadığını söyleyerek "Temmuz ortasında dönünce konuşuruz. Sizi kırmam" ifadelerini kullandı.

Ancak Barış Yarkadaş'a program için randevu sözü veren Altaylı'nın daha sonra tweetlerini yayından kaldırdığı görüldü.

Altaylı'nın Yarkadaş'ın program talebini apar topar iptal etmesi "Fatih Altaylı'nın kulağını Ciner mi çekti?" sorusunu akıllara getirdi.