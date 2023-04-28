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Ekonomi RAMS Türkiye Gain Medya’yı satın aldı
Ekonomi

RAMS Türkiye Gain Medya’yı satın aldı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 21:35:00 -
RAMS Türkiye Gain Medya’yı satın aldı

Başta Kazakistan olmak üzere, Türkiye dahil pek çok ülkede 10’dan fazla şehirde inşaat, sağlık, maden, turizm, paylaşımlı ofis, gıda gibi birçok farklı sektörde yatırımları bulunan Rams Global çatısı altında faaliyet göstermekte olan Rams Türkiye, dijital yayın platformu GAİN Medya’yı satın aldı.

Türkiye, Kazakistan, Almanya, Tayland, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Dünya’nın 6 farklı ülkesinde birçok farklı sektöre başarılı yatırımlar gerçekleştiren Rams Global çatısı altında faaliyet göstermekte olan Rams Türkiye, dijital yayın platformu GAİN Medya’yı satın aldı. Rams Türkiye’nin, GAİN Medya hisselerinin tamamını bünyesine kattığı bu işlem, yatırım portföyünü farklı alanlarda da geliştirmeyi hedefleyen Rams Global’in medya sektörüne girişteki ilk adımı oldu.

Bu satın alımın ardından GAİN Medya’yı sektörde uzman isimler, oyuncular, sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan yerel bir ekiple yönetmeyi planladıklarının ve GAİN Medya’nın bugüne kadar sahip olduğu vizyonunu geliştirerek ileriye taşımak istediklerinin altını çizen Rams Global CEO’su Faruk Bülbül’ün konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Bugüne kadar başta inşaat olmak üzere, sağlık, maden, turizm, paylaşmalı ofis, gıda gibi birçok farklı sektörde yatırımlar yapan Rams Global olarak, bir yandan bu sektörlerdeki faaliyetlerimize aynı inanç ve istekle devam ederken öte yandan medya sektöründe de başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz.

GAİN’in bugüne kadarki çalışmalarını geliştirerek devam ettirecek ve marka vizyonunu sahiplenerek ileriye taşıyacağız. GAİN izleyicisinin alıştığı ve izlemekten keyif aldığı içerikleri sürdürürken, daha geniş izleyici kitlelerine ulaşmayı hedefleyen yapımlarla da mevcut kitleyi hem nitelik hem de nicelik olarak artırmayı hedefliyoruz.

Streaming platformlarının globalde ve Türkiye’deki hızlı büyümesi yatırımcılar için de potansiyel alanlar açıyor. GAİN’e yaptığımız yatırımla, bu alanda adından bahsettirecek oyunculardan biri konumuna geleceğimize inanıyoruz. Rams Global olarak bizler bugün halihazırda faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Türkiye, Kazakistan, Almanya, Rusya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki kaynaklarımızı da kullanarak bu ülkelerle ortak yapımlara imza atmayı ve böylelikle bir yandan GAİN Medya içeriklerini zenginleştirirken, diğer yandan bir Türk Medya kuruluşunu uluslararası pazara taşımayı, uluslararası bir marka yaratmayı da hedefliyoruz.”
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