Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor

Türkiye'nin dört bir yanında yol kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden biten hatmi çiçeği, son dönemdeki yüksek fiyatıyla vatandaşların yeni gelir kapısı haline geldi. Doğru tekniklerle gölgede kurutulan ve kilogramı 1500 liraya kadar alıcı bulan bu şifalı bitki, kış aylarının vazgeçilmezi olarak aktarların raflarını süslüyor. Hem inatçı öksürüğe ve boğaz ağrısına birebir olması hem de bütçeye sağladığı devasa ek gelirle bu bitki doğanın mucizesi olarak gösteriliyor.