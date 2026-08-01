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Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor

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Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor

Türkiye'nin dört bir yanında yol kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden biten hatmi çiçeği, son dönemdeki yüksek fiyatıyla vatandaşların yeni gelir kapısı haline geldi. Doğru tekniklerle gölgede kurutulan ve kilogramı 1500 liraya kadar alıcı bulan bu şifalı bitki, kış aylarının vazgeçilmezi olarak aktarların raflarını süslüyor. Hem inatçı öksürüğe ve boğaz ağrısına birebir olması hem de bütçeye sağladığı devasa ek gelirle bu bitki doğanın mucizesi olarak gösteriliyor.

#1
Foto - Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor

Türkiye genelinde yol kenarları, tarlalar ve boş arazilerde tamamen kendiliğinden yetişen hatmi çiçeği, son dönemde yüksek ekonomik değeriyle vatandaşlar için önemli bir kazanç kapısı haline geldi.

#2
Foto - Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor

Haziran ayından aralık ayına kadar süren uzun hasat döneminde özenle toplanan bitkiler, doğrudan güneş ışığı almayan gölgelik ve havadar alanlarda kurutularak ülke genelindeki aktarlara ulaştırılıyor.

#3
Foto - Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor

Hassas yapısı nedeniyle çiçeklerin kalitesini kaybetmemesi adına hasadın mutlaka günlük olarak yapılması gerektiği üreticiler tarafından özellikle vurgulanıyor. Kuru halinin kilogram fiyatının 1500 liraya kadar alıcı bulması, kırsal kesimdeki vatandaşlar için cazip bir ek gelir imkânı oluşturuyor.

#4
Foto - Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor

Yüksek ticari değerinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren, inatçı öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelen özellikleri sayesinde kış aylarının en çok talep gören doğal ürünleri arasında yer alıyor.

#5
Foto - Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor

Aynı zamanda içerdiği zengin antioksidanlar ve lifli yapı sayesinde sindirim sistemi sorunlarına karşı da etkili bir bitkisel çözüm sunuyor. Doğal mucize olarak nitelendirilen bu bitki, hem ticari getirisi hem de insan sağlığına sunduğu sayısız faydayla uzmanların da yakın takibinde bulunuyor.

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