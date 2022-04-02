Ramirez: Türkiye'nin tecrübesinden ders almalıyız

Türkiye'ye üç günlük ziyaret gerçekleştiren Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, AA muhabirine Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye-Kolombiya ilişkileri ve bölgesel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaşın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen Ramirez, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Ramirez, Ukrayna'da devam eden savaşın çok fazla ölüme, dünya çapında enflasyonun, petrol fiyatlarının artmasına ve ekonomik istikrarsızlığa yol açtığını belirterek "Beklediğimiz şey, uluslararası hukuka saygı gösterilmesidir. Beklediğimiz şey, bu savaşın bir an önce bitmesidir. Çünkü kimse öldürülmeyi ve kendi ülkesinden kovulmayı hak etmez." dedi.

Ramirez, herkesin barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaya çalışması gerektiğini dile getirerek, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı'nın (Mevlüt Çavuşoğlu) çözüm üretmeye çalışmasının çok olumlu bir liderlik olduğunu hissediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının Kolombiya'yı nasıl etkileyeceğine ilişkin soruya Ramirez, "Bizim için tahıl üretiminin, örneğin başta mısırın etkileneceği açık. Kolombiya'da mısır ithal ediyoruz. Bu, mısırı en kısa sürede belki başka pazarlardan ithal etmeye çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Ama aynı zamanda kendimiz de daha fazla mısır üretmeye çalışmalıyız." yanıtını verdi.

Ramirez, öte yandan Kolombiya'nın petrol ve doğal gaz üreticisi de olduğunu ancak Rusya-Ukrayna savaşının Kolombiya'daki petrol ve doğal gaz fiyatlarını da olumsuz etkilediğini anlattı.

Kolombiya’nın Rusya ile ticari ilişkilerinin oldukça düşük olduğunu kaydeden Ramirez, "Bu savaşın bize doğrudan çok büyük etkisi yok. Ancak herkesin etkileneceğini düşünüyoruz. Örneğin Avrupa Birliği ile çok önemli ilişkilerimiz var. Bunun Avrupa'yı da etkilediğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NATO-Kolombiya ilişkilerine de değinen Ramirez, Kolombiya'nın NATO'ya tam üye olmadığını ancak neredeyse tüm NATO üyeleriyle olumlu ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

"Kovid-19 nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında on yıl kadar geriye gittik"

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ramirez, Kolombiya Latin Amerika'da "daha istikrarlı demokrasi ve ekonomiye sahip olduğu için" gurur duyduğunu söyledi.

Ramirez, "Kolombiyalılar bir sonraki seçimlerde kimi seçerlerse seçsin, önemli olan demokrasiden yana olmamız, ülkemizde bu gelişmeyi sürdürmemizdir. Kolombiya, eskiden çok fazla aşırı yoksulluk ve yoksulluğa sahipti. Son 25 yılda aşırı yoksulluğu ve yoksulluğu azalttık. Maalesef şimdi Kovid-19 nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında on yıl kadar geriye gittik." ifadelerini kullandı.

"Biden bize Maduro ile hiçbir ilişkilerinin olmadığını söyledi"

ABD ve Venezuela heyetlerinin Venezuela'da bir araya gelmesine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Ramirez, "de facto bir güce sahip" ve "devlet başkanlığı için hiçbir meşruiyeti olmayan biriyle" diplomatik ilişki kurmanın imkansız olduğunu kaydederek "ABD Başkanı Joe Biden, bize Maduro ile hiçbir ilişkilerinin olmadığını söyledi. Bu randevuyu, Venezuela'da kaçırılan bazı Amerikalılar için istediler. Venezuela de facto gücünden bu Amerikalıların serbest bırakması konusunda yardım istediler. Bu yüzden gittiler ve sonunda Amerikalılar evlerine döndü." diye konuştu.

Ramirez, şöyle devam etti:

"Başkan Biden (Venezuela ile) tutukluları veya kaçırılan insanları geri getirmekten başka bir ilişkileri olmadığını söylediyse, gerçek budur. Onlara güveniyoruz. Ama farklı bir ilişki kurmaya ve Maduro'yu kabul etmeye karar verirlerse, bu onların kararıdır. Bizimki farklı. ABD ile çok yakınız. Ama bizim de özerkliğimiz var, biz bir milletiz, biz bir devletiz, kendi kararlarımız var."

"Uyuşturucu kaçakçılığını bırakma sözü veren FARC'ın bazı eski üyeleri öldürüldü"

Kolombiya’nın Devrimci Kolombiya Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016'da imzaladığı barış anlaşmasına ilişkin soruya Ramirez, FARC'ın 50 yıldır uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraştığı ve yasa dışı işlerle uğraşan insanlar için barış sürecinin "yeterince ilgi çekici olmadığı" yanıtını verdi.

Ramirez, "Barıştan yanaydık ama bu anlaşmanın bir yönüne karşıydık. Bu anlaşma, kartelleri hakkında bilgi vermeleri için FARC'tan gerçek bir taahhüt talep etmiyor. Kolombiya dışındaki varlıkları hakkında bilgi vermek zorunda değillerdi. Uyuşturucu lojistiği hakkında bilgi vermek zorunda değillerdi. Bu yüzden bunun gerçek bir barış olmadığını söyledik. Çünkü uyuşturucu varken huzur yok. Şiddet var, cinayet var." dedi.

Kolombiya'da eski FARC üyelerinin öldürülmesine ilişkin soruya yanıt veren Ramirez, "Hükümete, uyuşturucu kaçakçılığını bırakma sözü veren FARC'ın bazı eski üyeleri öldürüldü. Çünkü eski müttefikleri, eski FARC üyeleri onları öldürüyor. FARC'ın eski savaşçılarının öldürülmesinin ana nedeni budur. Bizim için bu çok sinir bozucu. Çünkü gerçekten uyuşturucuyu bırakan ve kendini barışa adamış insanların barış içinde yaşayabilmelerini istiyoruz. Ne yazık ki birçoğu öldürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Ramirez, her barış sürecinin zorluklarının olduğuna işaret ederek "Kolombiya'da bunu zorlaştıran şey, bazılarının halen uyuşturucuya bulaşması." ifadesini kullandı.

"Türkiye’nin bu tecrübesinden ders almalıyız"

Zorunlu göç konusunda Türkiye ve Kolombiya arasındaki ortak noktalara da değinen Ramirez, "İkimiz için de ortak durum. Bu sorumluluğu, diğer ülkelerden gelen insanları korumak ve onlara iyi koşullarda yaşam sağlamak için üstleniyoruz. Bence bu ortak noktamız ve gurur duymamız gereken bir şey." dedi.

Ramirez, bugünlerde Ukrayna'dan yeni mülteci akını olduğuna dikkati çekerek göçün nasıl önlenebileceği konusunda düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Kolombiya'nın halen çift haneli işsizlik rakamlarına sahip olduğunu aktaran Ramirez, bu durumda tüm Venezuelalılara istihdam sağlamanın çok zor olacağını söyledi.

Ramirez, "Geçici koruma statüsü, Türk hükümetiyle ortak noktamız. Kolombiya'nınki daha yeni. Biz buna henüz iki yıl önce başladık. Türkiye daha önce başladı. Türkiye'nin bu tecrübesinden ders almalıyız." dedi.

Mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye ve Kolombiya gibi ülkelerin yükünün adil paylaşılması gerektiği çağrısında bulunan Ramirez, "Türkiye ve Kolombiya gibi ülkelere daha iyi mali yardım yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.