Rami Kütüphanesi'nde anlamlı etkinlik: 100. Yılında Mehmet Akif'in Mısır Yılları ve Kur'an Tercümesi

Rami Kütüphanesi'nden yapılan açıklamaya göre programda, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'da geçirdiği yıllar, dönemin düşünce dünyasına ve edebi üretimine etkileri ile Kur'an-ı Kerim tercümesi çalışmaları ele alındı.

Akademisyen, araştırmacı ve edebiyatseverlerin katıldığı etkinlikte, Ersoy'un Mısır'daki hayatı, ilmi çevrelerle ilişkileri, dostlukları ve bu dönemin eserlerine yansımaları değerlendirildi.

"Önce koleksiyon, ardından da özel bir arşive dönüştü"

Etkinliğe katılan araştırmacı-yazar Mehmet Ruyan Soydan, Ersoy'a duyduğu ilginin zamanla kapsamlı bir arşive dönüştüğünü belirterek, bu ilginin Mithat Cemal Kuntay'ın Ersoy'a dair kaleme aldığı eserden etkilenmesiyle başladığını söyledi.

Soydan, başta sadece kitap toplama amacıyla yola çıktığını aktararak, "Sonrasında kurduğum ilişkiler ve çevremin de yönlendirmesiyle süreç bir koleksiyona, ardından da özel bir arşive dönüştü." ifadesini kullandı.

Ersoy'a ait mektuplar, zarflar, fotoğraflar, pullar ve çeşitli evraklardan oluşan arşivinde, şairin hayatına ışık tutan pek çok özgün belgenin yer aldığını vurgulayan Soydan, Milli şairin ailesiyle kurduğu temasların ardından kendisine emanet edilen bazı kişisel eşyaların da arşivin önemli parçaları arasında bulunduğunu kaydetti.

"Mısır'daki entelektüel çevrelerde saygı gördü"

Prof. Dr. Hazem Said Mohamed ise Ersoy'un 1920'li yılların sonlarında yerleştiği Mısır'da, üniversitede ders verdiğini ve uzun süre Hilvan'da yaşadığını belirtti.

Ersoy'un Mısır'da hem zorluk hem de görece refah dönemlerini bir arada yaşadığını ifade eden Mohamed, "Şair ilmi kimliği ve kişiliğiyle Mısır'daki entelektüel çevrelerde büyük saygı gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Mohamed, Ersoy'un "İslam şairi" olarak da anıldığını, bu unvanın dönemin belgelerinde yer aldığını, şairin Mısır basınında ve edebiyat çevrelerinde yakından takip edildiğini ifade etti.

"Meal çalışması uzun yıllara yayılan yoğun bir emek ürünü"

Programın moderatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Vahdettin Işık ise Ersoy'un Kur'an tercümesi çalışmasının uzun yıllara yayılan yoğun bir emeğin olduğunu ve bu sürecin hem ilmi hem de fikri açıdan büyük bir sorumluluk olduğunu aktardı.

Ersoy'un tercümede son derece sade bir dil kullandığını kaydeden Işık, metni ayet ayet değil, anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde ele aldığını kaydetti.

Etkinlikte ayrıca Ersoy'un Mısır'a gidiş sebepleri, dönemin siyasi ve toplumsal şartları, Mısırlı aydınlarla kurduğu ilişkiler ve tamamlayamadığı bazı eserlerine dair değerlendirmelere de yer verildi.