  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor

Türkiye’nin hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden gündeme getirdi Atina Tel Aviv hattı tutuştu

Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

McDonald's barış teorisi çökerken Türkiye hiper harp çağını başlatıyor

En sevdiği kelime dünyayı altüst etti: Küresel Ticarete Trump hançeri!

Yılmaz, işsizlik oranının 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğine dikkati çekti İşsizlik hedefine ulaşacağız

Grev günlerinde Phuket kaçamağı! İşçilere cefa, CHP'li başkana sefa

Türkiye'de 'çete' pandemisi! İstanbul’daki çifte infazın talimatı İtalya’daki Barış Boyun'dan geldi!

Batı’nın 'medeniyet' masalı çöktü: Avustralya’da Müslümanlara yönelik ırkçı vahşet

Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı
Kültür - Sanat Rami Kütüphanesi'nde anlamlı etkinlik: 100. Yılında Mehmet Akif'in Mısır Yılları ve Kur'an Tercümesi
Kültür - Sanat

Rami Kütüphanesi'nde anlamlı etkinlik: 100. Yılında Mehmet Akif'in Mısır Yılları ve Kur'an Tercümesi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Rami Kütüphanesi'nde anlamlı etkinlik: 100. Yılında Mehmet Akif'in Mısır Yılları ve Kur'an Tercümesi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Rami Kütüphanesi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. “100. Yılında Mehmet Akif'in Mısır Yılları ve Kur'an Tercümesi” başlıklı programa araştırmacı-yazar Mehmet Ruyan Soydan, Prof. Dr. Hazem Said Mohamed ve Doç. Dr. Vahdettin Işık konuşma yaptı.

Rami Kütüphanesi'nden yapılan açıklamaya göre programda, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Mısır'da geçirdiği yıllar, dönemin düşünce dünyasına ve edebi üretimine etkileri ile Kur'an-ı Kerim tercümesi çalışmaları ele alındı.

Akademisyen, araştırmacı ve edebiyatseverlerin katıldığı etkinlikte, Ersoy'un Mısır'daki hayatı, ilmi çevrelerle ilişkileri, dostlukları ve bu dönemin eserlerine yansımaları değerlendirildi.

"Önce koleksiyon, ardından da özel bir arşive dönüştü"

Etkinliğe katılan araştırmacı-yazar Mehmet Ruyan Soydan, Ersoy'a duyduğu ilginin zamanla kapsamlı bir arşive dönüştüğünü belirterek, bu ilginin Mithat Cemal Kuntay'ın Ersoy'a dair kaleme aldığı eserden etkilenmesiyle başladığını söyledi.

 

Soydan, başta sadece kitap toplama amacıyla yola çıktığını aktararak, "Sonrasında kurduğum ilişkiler ve çevremin de yönlendirmesiyle süreç bir koleksiyona, ardından da özel bir arşive dönüştü." ifadesini kullandı.

Ersoy'a ait mektuplar, zarflar, fotoğraflar, pullar ve çeşitli evraklardan oluşan arşivinde, şairin hayatına ışık tutan pek çok özgün belgenin yer aldığını vurgulayan Soydan, Milli şairin ailesiyle kurduğu temasların ardından kendisine emanet edilen bazı kişisel eşyaların da arşivin önemli parçaları arasında bulunduğunu kaydetti.

"Mısır'daki entelektüel çevrelerde saygı gördü"

Prof. Dr. Hazem Said Mohamed ise Ersoy'un 1920'li yılların sonlarında yerleştiği Mısır'da, üniversitede ders verdiğini ve uzun süre Hilvan'da yaşadığını belirtti.

Ersoy'un Mısır'da hem zorluk hem de görece refah dönemlerini bir arada yaşadığını ifade eden Mohamed, "Şair ilmi kimliği ve kişiliğiyle Mısır'daki entelektüel çevrelerde büyük saygı gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Mohamed, Ersoy'un "İslam şairi" olarak da anıldığını, bu unvanın dönemin belgelerinde yer aldığını, şairin Mısır basınında ve edebiyat çevrelerinde yakından takip edildiğini ifade etti.

 

"Meal çalışması uzun yıllara yayılan yoğun bir emek ürünü"

Programın moderatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Vahdettin Işık ise Ersoy'un Kur'an tercümesi çalışmasının uzun yıllara yayılan yoğun bir emeğin olduğunu ve bu sürecin hem ilmi hem de fikri açıdan büyük bir sorumluluk olduğunu aktardı.

Ersoy'un tercümede son derece sade bir dil kullandığını kaydeden Işık, metni ayet ayet değil, anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde ele aldığını kaydetti.

Etkinlikte ayrıca Ersoy'un Mısır'a gidiş sebepleri, dönemin siyasi ve toplumsal şartları, Mısırlı aydınlarla kurduğu ilişkiler ve tamamlayamadığı bazı eserlerine dair değerlendirmelere de yer verildi.

Mehmet Akif Ersoy minnetle yâd ediliyor
Mehmet Akif Ersoy minnetle yâd ediliyor

Aktüel

Mehmet Akif Ersoy minnetle yâd ediliyor

İstiklal Şairi’ne 89. yılda vefa! Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
İstiklal Şairi’ne 89. yılda vefa! Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Aktüel

İstiklal Şairi’ne 89. yılda vefa! Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İsim benzerliği Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına zarar verdi
İsim benzerliği Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına zarar verdi

Gündem

İsim benzerliği Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına zarar verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23