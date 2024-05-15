Rambo Okan’ın başına geldi! Aziz Yıldırım'ı beklerken şoke eden olay
Fenerbahçe tribünün sembol ismi "Rambo Okan" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı salon önünde beklerken bayıldı.
Fenerbahçe tribünün sembol ismi "Rambo Okan" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı salon önünde beklerken bayıldı.
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