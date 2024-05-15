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Spor Rambo Okan’ın başına geldi! Aziz Yıldırım'ı beklerken şoke eden olay
Spor

Rambo Okan’ın başına geldi! Aziz Yıldırım'ı beklerken şoke eden olay

Yeniakit Publisher
2024-05-15 14:46:00 - 2024-05-15 14:52:13

Fenerbahçe tribünün sembol ismi "Rambo Okan" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı salon önünde beklerken bayıldı.

Fenerbahçe tribünün sembol ismi "Rambo Okan" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı salon önünde beklerken bayıldı.

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