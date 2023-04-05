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Medya Ramazan’la dalga geçmişlerdi! O diziden final kararı
Medya

Ramazan’la dalga geçmişlerdi! O diziden final kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 12:07:00 - 2023-04-05 13:29:19

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncuları mübarek Ramazan ayını tiye aldıkları anları sosyal medyada paylaşmıştı. Diziden final kararı geldi.

Show TV’de yayınlanan skandal dizinin oyuncuları Ramazan’la ve oruç tutanlarla dalga geçip sosyal medyada yayınlayınca tepkiler beraberinde gelmişti. O dizinin yapımcısı dizi için final kararı aldı.

Dizinin birçok bölümü çekildiği için tahmini final tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.

Ne olmuştu?

Dizinin oyuncularından Ertan Saban, sigara içip 'Hayırlı Ramazanlar' derken videodaki diğer oyuncular o anlara gülerek eşlik etti.

Televizyonun kadına şiddetle örülü yapımlarından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde oyuncuların mübarek Ramazan-ı Şerif ayını tiye aldıkları anlar öne çıktı.

Dizinin başrollerinden Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, Sadi Payaslı karakterini canlandıran Ertan Saban, sigara içerek 'Hayırlı Ramazanlar' diyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O anlarda Devrim Özkan ve Sercan Gülbahar, Saban'ın Ramazan-ı Şerif'i tiye almasına gülerek karşılık veriyor.

ORUCU TİYE ALDILAR

Instagram'da yayınlanan videoda Devrim Özkan, Sercan Gülbahar ve Ertan Saban'la Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin takipçilerine sesleniyor.

Fakat videonun devam eden bölümünde Saban'ın sigara dumanını üfleyip 'Hayırlı Ramazanlar' demesiyle işin rengi değişiyor.

Özkan ve Gülbahar, bu tiye alınmaya gülerek karşılık verirken videonun kapanışında 'İftardan sonra' vurgusunda bulunuluyor.

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Yorumlar

cavit

DALGA GECMEYİN İÇKİLİ RESİM PAYLASIN YETER HOP OTURUP OHP KALKSINLAR

Ziya

Adami böyle dibe........yollarlar sanatçı bozuntuları
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
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