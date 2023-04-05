Ramazan’la dalga geçmişlerdi! O diziden final kararı

Show TV’de yayınlanan skandal dizinin oyuncuları Ramazan’la ve oruç tutanlarla dalga geçip sosyal medyada yayınlayınca tepkiler beraberinde gelmişti. O dizinin yapımcısı dizi için final kararı aldı.

Dizinin birçok bölümü çekildiği için tahmini final tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.

Ne olmuştu?

Dizinin oyuncularından Ertan Saban, sigara içip 'Hayırlı Ramazanlar' derken videodaki diğer oyuncular o anlara gülerek eşlik etti.

Televizyonun kadına şiddetle örülü yapımlarından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde oyuncuların mübarek Ramazan-ı Şerif ayını tiye aldıkları anlar öne çıktı.

Dizinin başrollerinden Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, Sadi Payaslı karakterini canlandıran Ertan Saban, sigara içerek 'Hayırlı Ramazanlar' diyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

O anlarda Devrim Özkan ve Sercan Gülbahar, Saban'ın Ramazan-ı Şerif'i tiye almasına gülerek karşılık veriyor.

ORUCU TİYE ALDILAR

Instagram'da yayınlanan videoda Devrim Özkan, Sercan Gülbahar ve Ertan Saban'la Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin takipçilerine sesleniyor.

Fakat videonun devam eden bölümünde Saban'ın sigara dumanını üfleyip 'Hayırlı Ramazanlar' demesiyle işin rengi değişiyor.

Özkan ve Gülbahar, bu tiye alınmaya gülerek karşılık verirken videonun kapanışında 'İftardan sonra' vurgusunda bulunuluyor.