Ramazan’ın ilk 10 gününde Kabe’yi 1.5 milyon Müslüman ziyaret etti

Ramazan ayında Kabe’yi ziyaret edenlerin sayısı Ramazan öncesine göre oldukça arttı. Ramazan ayının ilk 10 gününde Kabe’yi 1.5 milyon Müslüman ziyaret etti.

Haremeyn-i Şerifeyn İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ziyaretçilerin önemli bir bölümünün ayrıca umre de yaptığı bildirildi.

Ramazan ayında umre yapmak için Suudi Arabistan dışından sadece bir kafileye izin verilmişti.

Sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri alındı

Sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri alınan Kabe’yi Ramazan ayında ziyaret edebilmek için ön kayıt yapılması ve aşılanmış olmak ve negatif test sonucu ibraz etmek gerekiyor.

Kabe’ye girişler ve çıkışlarda sıkışmaların yaşanmaması için özel görevliler bulunuyor. Ayrıca yaşlılarla engellilerin tavaf ve sa’y edebilmeleri için koridor oluşturuldu. Tedbirler çerçevesinde Kabe etrafında daha fazla otopark yerleri ayrıldı. Ziyaretçiler kendilerine verilen saatlerde namaz kılıyor ya da umre yapıyorlar.