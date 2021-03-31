Ramazanın bereketini Afrika'ya taşıyorlar

Önce İnsan Derneği, Berat Kandili vesilesiyle Afrika'nın yoksul ülkelerinden Tanzanya'da yoksullukla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine ve Suriye'nin İdlip kentinde çadırkentte yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarına iftar yemeği verdi.

Çocuk, kadın ve yaşlılar öncelikli

Kıtlık, kuraklık, göç, savaşlar, salgın hastalıklar sebebiyle dünyanın birçok yerinde sağlıklı yaşam koşullarından mahrum hayatını sürdüren milyonlarca insanın varlığına dikkati çeken Önce İnsan Derneği'nin açıklamasında tüm bu olumsuzluklardan en çok etkilenen kitlenin başında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların geldiğine vurgu yapıldı.

Arakan'dan Suriye'ye kadar uzanan el

Dernekten yapılan kurumsal açıklamada, "Önce İnsan Deneği olarak ne kadar fazla sayıda insanın hayatına dokunabilir ve ihtiyaçlarını ne oranda giderebilirsek o kadar mutlu ve huzurlu oluyoruz. Bu noktadan hareketle Arakan'da su kuyuları ve şadırvanlar, Suriye İdlip'te çadırlarda kışın soğuk ve yağmurdan, yazın aşırı sıcaktan etkilenen savaş mağduru ailelere yaptığımız briket evlere taşıyarak destek oluyoruz" denildi.

Yurt içinde hayır hizmeti sürüyor

"Yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, özellikle yetimlere ve annelerine, koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kalmış muhtaç ailelere, savaş sebebiyle ülkemize sığınmış muhacirlere yönelik aylık market kartı, gıda kolisi, kışlık battaniye, ev gereçleri, giysi, öğrencilere de kırtasiye malzemeleri desteğinde bulunuyoruz." denilen açıklamada bu tarz katkıların hem ekonomik hem kültürel ve sosyal hem de dini açıdan büyük önem arz ettiği hatırlatıldı

Ramazan iftarlarında Afrikalıların yanında

Ramazan ayı boyunca Afrika ülkelerinden Tanzanya'da verilecek olan iftarlarda; medreselerde hafızlık eğitimi alan çocuklardan, cami cemaatine yüzlerce insanın faydalanma imkanı bulacağına vurgu yapılan açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Aynı şekilde hayırseverlerimizin bağışları sayesinde Suriye İdlip güvenli bölgede yaşayan savaş mağdurları da Ramazan boyunca dağıtacağımız sıcak yemeklerle iftarlarını açacaklar. Regaib Kandili vesilesiyle ilkini verdiğimiz iftarımıza Berat Kandilinde 500 kişilik iftarla devam ettik. Ramazan ayı boyunca da devamlı olarak mazlumların sofralarında aş, kalplerinde sevgi ve kardeşlik olarak yer almayı hedefliyoruz. Türkiye içerisinde de her gün gıda kolileri ve Ramazan paketlerimizle ailelerimizin kapılarını çalacağız. Allah desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimizden razı olsun"