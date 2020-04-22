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Gündem

Ramazan'ın 15'inde gökten bir ses mi işitilecek? Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kalan sosyal medyada hızla yayılan iddialara ilişkin konuştu.

2020-04-22 23:38:00 -
Ramazan'ın 15'inde gökten bir ses mi işitilecek? Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde 'Bu Ramazan'ın 15'inde gökten bir sayha işitileceğine dâir söylentilerin hadîslerde yeri var mıdır?' sorusuna cevap verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, bazı alametlerin gerçekleşmediğini ve bu iddiaları ortaya atanların Adnan Oktar ve FETÖ yanlıları olduğunu söyledi.

"Bu Ramazan'da ses gelecekmiş"

Ahmet Hoca, söz konusu hadisin henüz gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Son dönemde gündeme gelen söylentilerin hepsi 7 ayda olacak.  Huruc-ül melhame, Huruc-ül deccal, yani bunların hepsi 7 ayda olacak. Dikkat edelim. Ben sabahlara kadar kitap bakıyorum. 'Yok rüya gördüm. Köpekler birbirine dalmış da ABD ile Çin birbirine dalacakmış da' kardeşim sen rüya görüyorsun. Biz de kitap deviriyoruz. Bir Hadis buluyorum. 7 ayrı şerhine iniyorum. Bu Ramazan'da ses gelecekmiş. Ne zaman Mehdi gelecek? Hz. Mehdi gelse, 33 sene sonra İsa Aleyhiselam nail olacak. Hz. Mehdi'nin İsa Aleyhiselam olmadan 33 sene faliyeti ve hizmeti var. Sonra İsa Aleyhiselam gelse Hz. Mehdi ile birleşiyor. 7 sene sonra Hz. Mehdi vefat edecek. Hadis kaynaklarının çoğunda bu çıkıyor. Nerede 80 sancak gavurlar, nerede hepsinin altında 12 bin? Bunlar nerede şimdi? Mesele Hz Mehdi, Kudüs'te imam olacak. İmam olduğunda Araplar çok az kalacak. Şimdi bakıyorsunuz, 200 milyondan fazla Arap var." dedi.

"Ne alet oluyorsunuz bunlara?"

Gündeme gelen hadise inandığını belirten Ahmet Hoca, "Bunları Adnancılar sürekli ortaya atıyor. Sürekli 'Tayyip gidecek, biz geleceğiz' diyorlar. Ben bu kadar ayet, hadis okuyorum. Hiçbir yere yayılmıyor. Bunlara bakıyorsun böyle iddialar atıp gündem oluyorlar. '15. gece ses çıkarsa, secdeye yatın. Tekbir getirin. İşte tekbir getiren kurtulur, getirmeyen helak olur.' Buna ben de inanıyorum. Ben de yapacağım. İnşallah Allah banada nasip eder. Ben bunu anlattım. Ben bu hadiisi reddeder miyim? Ama zaman ve zemin ayarı önemli. Bu sene farklı Ramazan haklısınız. İşte Kabe kapalı, camiler kapalı, iftarlar başka olacak. Sesin duyulacağı hadisin başı var. Ortalık karışacak. Sen şimdi bu Ramazan, Cuma ile başlayıp nasıl bu yorumu yapıyorsun? O zaman Müslüman az olacak. Ne alet oluyorsunuz bunlara?" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

atakan699

iran abd savasi , atom bombasi?
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Cübbesiz

Yani şeyden şey olunca seyi şey yaparsanız şey gelir. Ne anlattın hoca ?.
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