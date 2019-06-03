Ramazandan sonra dikkat edilmesi gerekenler | Bayram önerileri

Ramazan dolayısıyla öğün sayısının azaldığı bir aylık dönemde mideniz bu sisteme alışacak ve bayram sabahında ani değişimler gösterecektir.

- Bu durumda sindirim sistemi bozuklukları meydana gelebilir.

- Ekstra yemek yediğinizde, yeme isteğiniz artar ve şişkinlik hissedersiniz.

- Şeker, hamur işi ve benzeri yiyecekler aniden kan şekerinizin yükselmesine sebebiyet verecektir.

Bu sorunlarla karşılaşmamak için dikkatli ve düzenli beslenmek, aniden mideye yüklenmemek gerekir. Beslenme tabağınızda her öğünde, bünyenize yeterli gelecek şekilde uyarlama yapmalısınız. Gün içerisinde;

Süt ürünleri

Protein içerikli besinler

Karbonhidrat içerikli besinler

Tohumlar - Tahıllar

Sebzeler

Meyveler

dengeli şekilde tüketilmelidir. Ramazan boyunca şişkinliğinizi azaltmak için uyguladığınız sistemi aynı şekilde birkaç gün daha devam ettirmelisiniz.

Öğün aralarında 4 - 5 saat fark olmalısı gerekir. Özellikle sabah saatlerinde kızartılmış, kavrulmuş ve şeker ağırlıklı besinleri tüketmemeye çalışın.

Yemekleri hızlı yemeyin ve çok çiğnemeye özen gösterin. Gün içerisindeki kişisel sıvı tüketiminize dikkat edin.

Spor aktivitelerine ve yürüyüşlere ekstra özen gösterin.

Akşam yemek yeme alışkanlığı terk edilmeli ve şekerinizi dengeleyici çözümler bulmalısınız.

Sağlıcakla kalın..