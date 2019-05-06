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Ramazan’da yeterli ve dengeli beslenme şart

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:01
Ramazan’da yeterli ve dengeli beslenme şart

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet Burak Öztop Ramazan ayı için sağlıklı beslenme önerilerinde de bulunarak “Sağlığın korunması açısından yeterli ve dengeli beslenmenin gerekli olduğu unutulmamalıdır”dedi.


Ramazan ayı Müslümanlar için en kutsal aydır ve bireylerin günlük yaşantılarında beslenme değişiklikleri olmaktadır. Ramazan ayında yapılan en önemli beslenme değişiklikleri arasında oruç tutan kişiler, günlük beslenme şekli ve öğün sayısını değiştirmekte, üç ana öğün olan günlük beslenme düzeni iki öğüne inmektedir. Bu dönemde açlık süresi 16-17 saate uzamaktadır. İftar sofralarının zengin olması ile özellikle hamur işleri, tatlılar, kırmızı et, ekmek, pilav ve makarna tüketiminin arttığı görülmektedir. Oysa oruç tutarken de sağlıklı ve çeşitli besin seçenekleri ile yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması esas olmalıdır. Ramazan ayında bireylerin yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivitelerine göre vücut gereksinimlerinin değişmediği ve bu süre zarfında da sağlığın korunması açısından yeterli ve dengeli beslenmenin gerekli olduğu unutulmamalıdır.



Ramazan’da beslenme önerileri


Ramazan ayı için sağlıklı beslenme önerilerinde de bulunan Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet Burak Öztop“Ramazan ayında öğünleri; sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1,5 saat arayla olacak şekilde bir ya da iki ara öğün olarak düzenlemeliyiz. Sahur öğününü atlamamalıyız. Uzun süre aç kalmak metabolizma hızının iyice düşmesine neden olacağı için sahura kalkmak önemlidir. Sahurda uzun süre tok kalmayı sağlayan kan şekerini düzene koyan besinleri tercih etmeliyiz: Bunlarda yumurta, peynir, süt, kepekli ekmek/ tam buğday ekmeği gibi besinler olabilir. Bunun yanına bir kase çorba da ekleyebiliriz.Orucu zeytin, hurma ve su gibi hafif besinlerle açmalı ve ılık bir çorbayla öğüne başlamalıyız. İftarda sütlü tatlılar(sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih etmeliyiz. Yemeklerimizi yavaş yiyip, çok iyi çiğnemeliyiz. Kepek, tam tahıllı, çavdar, yulaf ekmeği, sebze, meyve ve salata gibi posalı besinlerin tüketimine ağırlık vermeliyiz. Kronik hastalığı, yüksek tansiyonu, böbrek, mide, kalp hastalığı olanlar ile kanser hastaları ve düzenli ilaç kullanan hastaların oruç tutmak istemesi halinde doktorlarına başvurmaları ve doktorlarınınuygun görmesi durumunda oruç tutmaları sağlıkları için önemlidir”şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:01
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