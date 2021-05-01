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Sağlık Ramazanda şişkinlik için ne yapılır? Şişkinlik nasıl geçer?
Sağlık

Ramazanda şişkinlik için ne yapılır? Şişkinlik nasıl geçer?

Ramazan aşında sindirim sorunları nasıl geçer? Mübarek ramazan ayında pek çok kişi sindirim sorunlarında yakınıyor. Gün boyu şişkinlik yaşayanlar neler yapmaları gerektiğini, iftar ve sahurda nasıl beslenmeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, şişkinlik gaz sorunu nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 17:05:00 -
Ramazanda şişkinlik için ne yapılır? Şişkinlik nasıl geçer?

Mübarek ramazan ayında beslenme şeklinin değişmesi sebebiyle bazı kişilerde sindirim sorunları yaşanıyor. Peki, sindirim sorunları için ne yapılır?

Ramazanda şişkinlik için ne yapılır? Şişkinlik nasıl geçer?

Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi sindirim sorunları yaşayanların beslenmelerine son derece dikkat etmeleri gerekiyor. İşe yemek yeme alışkanlığınız ile başlamanız gerekiyor. Yemeği yavaş yemeniz ve yemek sırasında konuşmamanız çok önemli. Yemek yenirken hava yutuluyor bu hava da gaz oluşmasına yol açıyor.

Beslenme listenizden gazlı içecekleri kaldırmanız son derece önemli. Uzmanlar sürekli olarak kabızlık sorunu yaşayanların ise günlük çay ve kahve tüketimini azaltmaları gerektiğini ifade ediyor.

Sindirim sorunlarının yanı sıra mide ağrısının en önemli sebebi olaraksa iftarda çok su tüketimi olarak gösteriliyor. Uzmanlar suyun orucu açmak için tercih edilmesini, yemek arasında tüketilmemesini belirtiyor.

İftar sonrası mide ağrılarınızın bir diğer sebebi ise aşırı sıcak çorba ve çay olabilir. Bu sebeple aşırı sıcak içeceklerden kaçınmak gerekiyor. Sindirim sorunlarının bir diğer sebebi ise iftar sonrası hareketsizliği olarak gösteriyor. İftardan 2 saat sonra hafif bir yürüyüş yapabilirsiniz. Pandemi sürecinde yürüyüş zor olacağı için iftardan 2-3 saat sonra hafif egzersiz yapabilirsiniz.

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