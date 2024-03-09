Ramazan'da oruca ne zaman niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet duyurdu: Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Oruca nasıl niyet edilir sorusu İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı gelip çattı. Bu mübarek ayda oruç tutacak olan kişiler, oruca ne zaman ve nasıl niyet edileceğini araştırmaya başladı. Oruç niyetinin unutulması durumunda orucun geçerli olup olmayacağı merak edildi. Peki Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte, Ramazan orucu niyeti ile ilgili Diyanet açıklamaları…

ORUÇ NİYETİ UNUTULURSA OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı;

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

RAMAZAN AYI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılında idrak edilecek dini günler takvimini resmi internet sayfasından duyurdu.

Hicri takvim ve Miladi takvim arasındaki fark sebebiyle Ramazan ayı bir önceki yıla göre daha erken başlıyor.

Toplam 30 gün sürecek Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek.

İLK SAHURA HANGİ GÜN KALKILACAK?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Niyet etmek orucun şartlarından birisi olurken oruç tutabilmek için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Binlerce müslüman oruç tutabilmek için ilk sahuruna 10 Mart Pazar gününü, 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece uyanacak.

İSTANBUL İMSAK VAKTİ

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

10 Mart Pazar gününü, 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece İstanbul’da yaşayanlar, saat 05:51’e kadar sahur yapabilirler. Ramazan ayında ilk akşam ezanı ise 19:13’te okunacak ve müslümanlar oruçlarını açabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024

Ramazan Bayramı 1. günü 10 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. günü 11 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 3. günü 12 Nisan Çarşamba