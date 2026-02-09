Ramazan’da erzak kolisi yerine yeni tercih!

Ramazan ayında A101 Hediye Kartı, kurumlar için pratik, esnek ve vergi avantajı sağlayan bir yan hak çözümü sunuyor. Şirketler için esnek ve yönetilebilir bir yan hak uygulaması olan A101 Hediye Kartı, çalışanlara bakiyelerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanma imkanı tanıyor. Ramazan döneminde kısa sürede hayata geçirilebilmesi ve farklı beklentilere uyum sağlayan yapısıyla pratik bir çözüm niteliği taşıyor.

2027’nin sonuna kadar geçerli olması ve parçalı kullanım özelliği sayesinde A101 Hediye Kartı bakiyesi tek seferde kullanılmak zorunda kalmadan farklı zamanlarda ve alışverişlerde değerlendirilebiliyor. Bu özellik, Ramazan ayında çalışanlara esnek ve planlanabilir bir kullanım deneyimi sağlıyor.

Koli hazırlama ve dağıtım süreçlerini ortadan kaldıran A101 Hediye Kartı, kurumlar açısından yan hak yönetimini sadeleştirirken; Türkiye genelindeki 13.500’ü aşkın mağaza ağıyla Ramazan döneminde erişilebilir bir destek modeli olarak konumlanıyor.

Farklı ölçeklerdeki kurum ve kuruluşlara yönelik yüksek adetli alım olanağı bulunan A101 Hediye Kartı, Ramazan dönemine özel çalışan destek programlarının hızlı ve kolay biçimde kurgulanmasına olanak veriyor.