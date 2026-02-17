Ramazan’da en sık yapılan 3 beslenme hatası: "Yetersiz su, sahur yapmama ve hızlı iftar"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyen Sinem Şahin Yazıcı, Ramazan öncesinde yaptığı açıklamada oruç sürecinde en sık yapılan üç hataya dikkat çekiyor: yeterince su içmemek, sahuru atlamak ve iftarda hızlı ve aşırı yemek yemek.

Yazıcı’ya göre uzun süreli açlık ve susuzluk vücutta su ve mineral kaybına yol açtığı için iftar ile sahur arasında yaklaşık 10–12 bardak su içmek gerekiyor. Sahurun atlanması ise açlık süresini 20 saate kadar uzatabiliyor; bu durum kan şekerinin düşmesine, gün içinde halsizliğe ve uzun vadede metabolizmanın yavaşlamasına neden olabiliyor. İftarda ise birden ve fazla miktarda yemek sindirim sorunlarına, kilo artışına ve kan şekeri dengesizliğine yol açabiliyor.

Sahurun kahvaltı gibi planlanması gerektiğini belirten Yazıcı, özellikle protein tüketiminin önemli olduğunu vurguluyor. Haşlanmış yumurta uzun süre tok tuttuğu için öneriliyor. Peynir iyi bir kalsiyum kaynağı olsa da tuz oranını azaltmak için suda bekletilebileceği ifade ediliyor. Zeytin yerine ceviz tercih edilebileceği, beyaz ekmek ya da pide yerine tam tahıllı ekmeklerin daha uzun süre tokluk sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca sebze, yeşillik ve bir porsiyon meyve tüketilmesi; içecek olarak süt ya da ayran tercih edilmesi öneriliyor. Çayın ise besin değerini azaltmaması ve su kaybına yol açmaması için çok sık tüketilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

İftarda hurmayla başlanabileceği ancak miktarın abartılmaması gerektiği, ardından hafif bir çorba içilebileceği belirtiliyor. Çok yağlı ve kremalı çorbalardan kaçınılması öneriliyor. Çorbadan sonra 10–15 dakika ara vermek, tokluk hissinin oluşmasına yardımcı oluyor. Ana yemekte porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi; haftada birkaç gün etli sebze yemekleri, bir gün kuru baklagil, diğer günlerde tavuk, balık ya da kırmızı et tüketilmesi tavsiye ediliyor. Özellikle balığın omega-3 açısından önemli olduğu hatırlatılıyor. Yemeklerin yanında bol salata yenmesi ve Ramazan pidesinin 1–2 dilimle sınırlandırılması gerektiği vurgulanıyor.





