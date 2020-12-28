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İSLAM Ramazana kaç ay kaldı? | Ramazan ayı ne zaman?
İSLAM

Ramazana kaç ay kaldı? | Ramazan ayı ne zaman?

Üç aylar ne zaman başlayacak? | 2021 yılına sayılı günler kala vatandaşlar ramazan ayının ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zaman? | Ramazan hangi aya denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:25:00 -
Ramazana kaç ay kaldı? | Ramazan ayı ne zaman?

2020 yılı koronavirüs salgını etkisinde geçti. Ramazan ayı bu sebeple karantinanı gölgesinde geçti. Toplu iftarlar yasaklandı, camiler kapatıldı. 2021 senesinde ramazan ayının ne zamana denk geleceği merak edilmeye başlandı. Üç aylar ne zaman?

Ramazana kaç ay kaldı? | Ramazan ayı ne zaman?

Milyonlarca kişi üç ayların, ramazanın ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. 18 Şubat 2021'de ise Regaip Kandili idrak edilecek. Mübarek ramaz ayı ise 13 Nisan 2021'de başlayacak.

Dini günler takvimi 2021

13 Şubat 2021                   ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021                   REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                    RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                      KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

 

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