2020 yılı koronavirüs salgını etkisinde geçti. Ramazan ayı bu sebeple karantinanı gölgesinde geçti. Toplu iftarlar yasaklandı, camiler kapatıldı. 2021 senesinde ramazan ayının ne zamana denk geleceği merak edilmeye başlandı. Üç aylar ne zaman?

Ramazana kaç ay kaldı? | Ramazan ayı ne zaman?

Milyonlarca kişi üç ayların, ramazanın ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. 18 Şubat 2021'de ise Regaip Kandili idrak edilecek. Mübarek ramaz ayı ise 13 Nisan 2021'de başlayacak.

Dini günler takvimi 2021

13 Şubat 2021 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021 REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021 AREFE

13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021 AREFE

20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ