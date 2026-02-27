Ramazan yola soktu Trafik için iftar vakti

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte mega kentteki trafiğinin günlük seyri değişti. Yoğunluk saat 16.00'da başlayıp 18.00'e kadar zirveye çıkarken, iftarla birlikte ise kent genelinde adeta sessizlik hakim oluyor. İftara yetişme temposu hem yaya hem araç trafiği ise time-lapse çekimiyle kaydedildi.

İstanbul'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kent trafiğinin günlük akışı değişti. İftara yetişmek isteyen İstanbulluların saat 16.00'dan itibaren yola çıkmasıyla yoğunluk başlıyor, 18.00'a kadar zirveye ulaşıyor. Günlük toplam yoğunlukta belirgin bir düşüş yaşanmazken, iftar saatinin ardından ise kent genelinde trafik hızla azalıyor, ana arterler büyük ölçüde boşalıyor. Ramazan ayıyla birlikte mesai çıkış saatlerindeki hareketlilik de öne çekilirken, en dikkat çekici değişim iftar sonrası oluşan sakinlik oldu. Normal zamanda geç saatlere kadar süren yoğunluk, iftarla birlikte Ramazan'ın manevi atmosferine bırakıyor; kentte sakinlik hakim oluyor. İftara yetişme temposu hem yaya hem araç trafiği ise time-lapse çekimiyle kaydedildi.

İstanbulluların iftara yetişme çabası havadan görüntülendi. Görüntülerde, erken saatlerde E5 Karayolu'nda yoğun trafik dikkat çekerken, metrobüs üst geçitlerindeki hareketlilik de objektiflere yansıdı. Dün trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü. İBB Cep Trafik verilerine göre, iftar saatinde kent genelinde yoğunluk yüzde 17'ye kadar düşerek ana arterlerde adeta sessizlik hakim oldu. O anlar şehrin trafik kameralarına da yansıdı.

