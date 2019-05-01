Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazanın vazgeçilmezi pidenin satış fiyatı açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen yıl kilogram fiyatı 7,3 lira olan ramazan pidesi fiyatının illere göre yüzde 12-16 artışla bu sene için azami 8,5 lirayı geçmemek üzere belirlendiğini söyledi.

Yumurtalı pide fiyatı

Balcı, “İstanbul’da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir’de 300 gramlık pide 2,5 liradan satılacak” dedi. Kocaeli ve Bursa’da da 300 gramlık pidenin 2,5 liradan satılacağını söyleyen Balcı, “Yumurtalı bol susamlı pidemizin kilogramı ülke genelinde 10 liranın üzerinde olmayacak” diye konuştu. Ramazan pidesi fiyatlarına artan maliyetlerin yansıdığını anlatan Balcı, “Ramazan ayı geldiğinde fiyat artışının fırsatçılık olarak algılanması doğru değil” ifadesini kullandı.

‘Halk Ekmek’ pidesi 1 lira

Bu arada; Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.

Geçtiğimiz ramazanda 300 gram pideyi 1 liradan satışa sunan İstanbul Halk Ekmek Fabrikası’nın da bu yıl aynı fiyatla satış yapması bekleniyor.