Ramazan öncesi kritik süreç başladı! Hamas heyeti Kahire'de

İsmi açıklanmayan Hamas'lı bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre, eğer İsrail Hamas'ın taleplerini kabul ederse ateşkesin 24 ile 48 saat arasında başlayacağı kaydedildi.

Hamas heyetinin Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştığını İsrail medyası yazdı. İsrail heyetinin günün ilerleyen saatlerinde Kahire’de olmasının beklendiğini yazan İsrail basını, İsrail tarafına yakınlığı ile bilinen bir kaynağın ise İsrail tarafının hayatta olan esirlerin tam listesinin verilmemesi durumunda bir heyet göndermeyeceğine ilişkin sözlerini aktardı.

İsrail şartları kabul ederse ateşkes başlayacak

Öte yandan Khalil Al-Hiya liderliğindeki Hamas heyetinin yanı sıra ABD ve Katar taraflarının da Kahire’ye ulaştığı aktarıldı.

Adı açıklanmayan bir Hamas'lı yetkilinin gazeteye şu açıklamayı yaptığı belirtildi: “İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesi ve insani yardımın artırılması gibi Hamas'ın taleplerini kabul etmesi durumunda önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes sağlanması mümkün”

ABD’li bir yetkili ise dün yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederek “Şimdi de Hamas’ın kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de sözlerine eklemişti.

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