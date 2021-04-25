Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini' de içeren Ramazan ayı, bu sene kısa bir süre önce başlamıştı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar da Ramazan'ın biteceği günü merak ediyor. İşte, 2021 Ramazan'ın son gün tarihi...

Ramazan ne zaman bitiyor?

Bugün oruç ibadetinin 12. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 18 gün kaldı.

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Kadir gecesi ne zaman?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.