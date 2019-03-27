Ramazan ne zaman başlıyor? 2019 Diyanet takvimi Ramazan ayı ne zaman?

Tüm inananlar için kutsal bir zaman dilimi oruç ve ibadet ayı olan Ramazan ayı 2019 yılında ne zaman başlıyor? 11 ayın sultanı Ramazan yaklaştıkça İslam dünyasında inananların heyecanı da artıyor. Ramazan ne zaman başlıyor? sorusunun cevabı, üç ayların başlamasıyla birlikte cevabı en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki; oruç ve duayla geçen mübarek Ramazan Ayı ne zaman? İşte yanıtı...

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylar olan 08 Mart 2019'da üç aylar başlamış oldu. Şimdi ise mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu yılki Dini takvime göre Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan'ın 1. günü ise 5 Mayıs 2019, Pazar'a denk geliyor. 4 Haziran, Salı 2019 günü ise son gündür. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyenler haberimizden dini takvimi görebilir ve detaylı bilgileri inceleyebilirler.

2019 Ramazan bayramı ne zaman?

3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür.

Ramazan ayının fazileti

Sevgili Peygamberimiz bir Şaban ayının sonunda Ramazan ayına girerken ashabına hitab ederek Ramazan ayının kutsiyet ve faziletini şöyle belirtmiştir:

- Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize bastı.

O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır.

Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı (terâvih namazı kılmayı) nâfile kıldı.

O ayda bir hayır işleyen kimse diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur.

O ayda bir farz işleyen ise diğer aylarda yetmiş farz işlemiş gibi sevap alır.

O, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir.

O, yardımlaşma ayıdır.

O ayda müminin rızkı bollaştırılır.

O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Aynı zamanda oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabından da hiç bir şey noksanlaşmaz. Ashab:

"- Yâ Rasûlellah! Hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz" deyince Resûlellah (s.a.s.):

"- Allah bu sevabı oruçluyu kuru bir hurma ile veya bir yudum su ile ya dabir yudum süt kaşığı ile iftar ettirene de verir.

O öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur.

O ayda köle ve hizmetçilerin yükünü hafifleten kimseyi Allah bağışlar ve cehennem ateşinden kurtarır.

Ramazan ayında şu dört şeyi çokça yapınız. Bunlardan ikisini yapmakla Rabbinizi razı edersiniz, diğer ikisini yapmaktan da müstağnî sayılmazsınız. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet şunlardır:

a- Allah'tan başka hiç bir ilah olmadığına şehâdet getirmek.

b- Allah'ı anıp istiğfar etmek.

Müstağnî olmadığınız iki haslete gelince:

a- Allah'tan cenneti istersiniz.

b- Cehennemden O'na sığınırsınız.

Kim bir oruçluya su verirse, Allah da ona havzından öyle bir şerbet verir ki,artık cennete girinceye kadar hiç susamaz."